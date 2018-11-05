屏東》縣議員候選人郭麗玲拚曝光度 勤奮跑攤但不亂跑

2018年11月05日 22:11 中時 謝佳潾

屏東縣議員第六選區4號候選人郭麗玲（左二）自稱「政壇白紙」，近期勤奮跑攤，連恆春民謠全國大賽的場合也不放過。（謝佳潾攝）

屏東縣議員第六選區6搶3選情激烈，當中4號候選人郭麗玲自稱「政壇白紙」，雖曾任議員助理但也逾4年未在地方露面，她擔心大家忘了她、不認識她，近期勤奮跑攤，連恆春民謠全國大賽的場合也不放過，但她強調，她不是亂跑，而是藉機了解地方所需。

郭麗玲5日下午拿著裝有競選文宣及糖果的小籃子，在正進行恆春民謠全國大賽的西門廣場分享拜票，她見到每個人都微笑鞠躬，就盼能增加曝光度，讓更多人認識她，她說，她雖曾是議員助理，但距今也約有4年的時間未出現在幕前，就怕大家忘了她，所以要勤奮一點，多多跑攤讓大家看見她。

郭麗玲指出，第六選區有枋山、獅子、車城、牡丹、滿州、恆春等6鄉鎮，地方之大，她近期幾乎天天早出晚歸，且不僅跑紅白包，大小活動也都不放過，不過她強調，她絕對不是亂跑，她跑的每個活動都有深入了解，如恆春民謠也是如此。

她說，恆春民謠是恆春半島在地特有文化，她在跑場的期間發現，目前都沒有完善的保存方式，若她當選，會極力推廣透過文字記錄、錄製光碟片保存。

她還說，她近期跑最多的是關懷老人據點，而也因此發現到，偏鄉據點的資源實在很少，且老人化人口愈趨多數，若能在恆春半島的中心點建置「托老中心」，不僅能有效照顧到長輩的身心靈，也能讓年輕人更無後顧之憂地出外工作。

(中時 )