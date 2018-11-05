丈母娘曾反對韓國瑜參選：我跟他說選一定輸

2018年11月05日 21:41 中時 林淑娟

侯友宜、盧秀燕、韓國瑜接受平秀琳專訪。（中天）

韓國瑜丈母娘程月昭、中天主播盧秀芳、陳佳伶以親友團身份陪同候選人參加錄影。（中天）

年底九合一選舉邁入倒數階段，中天招牌政論節目《新聞深喉嚨》，收視屢創新高，上週五(11/2)播出特別企劃「新聞深喉嚨之世代衝撞ing」，邀請國民黨高雄市長候選人韓國瑜、台南市議員謝龍介擔任節目來賓，與不同世代素人探討高雄市選情，激出不同火花，4歲以上平均收視1.97，最高收視達2.87，創下開播以來最高收視成績。

5日製作單位再邀請三位國民黨市長候選人，首度在電視政論節目同台，包括高雄市長候選人韓國瑜、新北市長候選人侯友宜、台中市長候選人盧秀燕，一起接受主持人平秀琳「口試」，並端出各自的翻轉經濟藥方。特別的是，製作單位也請各候選人帶一名親朋好友到錄影現場，讓觀眾聽聽親人朋友口中的候選人！

根據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，韓國瑜看好度首度超過民進黨高雄市長候選人陳其邁，韓國瑜在節目上表示：「這代表高雄人民覺醒！」他指出，廣大高雄市民深感當地經濟衰退，北漂議題也持續發燒，當地長輩認為高雄經濟情況改善，北漂青年有機會回鄉貢獻，而不是只能在遙遠的北方漂泊，韓國瑜說：「高雄沉睡的經濟巨人醒起來，年輕人就有機會回來！」

韓國瑜此次偕同丈母娘程月昭參加節目錄影，韓國瑜表示丈母娘是典型的「台灣媽媽」，更是台灣傳統老一輩婦女的典範，一生為家庭、為台灣奉獻，程月昭靦腆表示她長期說閩南語，大家說國語她不一定都聽得懂，現場來賓和主持人聽聞，一秒切換成「閩南語聲道」，讓程月昭備感窩心。她坦言起初反對韓國瑜參選，「我跟他說選一定輸，一直阻止他！」沒想到高雄市民願意聽韓國瑜的政策，對他這麼好，讓她相當感動，談到對於外界對韓國瑜的指控，她直呼：「都亂講！」坦言看到抹黑言論會生氣，也擔心對手使出「奧步」。

盧秀燕目前民調持續領先現任台中市長林佳龍，但盧秀燕謙虛表示，她定調民調呈現「五五波」，畢竟選票仍在選民手中，面對挾帶強大行政資源的對手，她採取穩紮穩打策略，對自己勝選有信心。盧秀燕胞妹、中天資深主播盧秀芳表示，姊姊盧秀燕從小在她心目中就是「完人」，功課、體育、唱歌樣樣比她好，唯獨只有身高「略輸她一籌」，笑說：「老天爺唯一對我公平的地方！」

盧秀芳說，兩人年紀相差4歲，姊姊從小就是她的「書包」和「錢包」，每次都會存錢帶她買書，對於外界批評她是市政草包，她替姊姊抱不平：「批評一個連任6屆、立委生涯中曾經18次獲得公民團體評鑑為第一名優秀立委，難道投給她的選民都是草包，給她優秀評鑑的人是草包嗎？這個帶風向的人不及格！」

侯友宜在最新民調顯示，支持率大幅領先民進黨對手蘇貞昌，聲勢仍持續上漲，他在節目中低調回應，民調當參考，民調越高他越害怕，「我還欠三票，一個是催票、一個拉票、一個投票」。侯友宜的貼身小編陳佳伶也現身錄影現場，談論她眼中的「侯友宜」。

陳佳伶爆料，曾問過侯友宜什麼事物讓他最心動，「他（侯友宜）說是所有『豬系美食』，因為會讓他想起父親的味道。」陳佳伶說，侯友宜把團隊所有人當成自己家人，看到同仁戴口罩會噓寒溫暖，在攝影機沒拍到的地方，會認真問候每一位民眾，是一個非常溫暖的人。

(中時 )