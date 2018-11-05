立冬養生 全聯端出澎派海鮮盛宴

全聯執行長謝健南（左起）拿全聯特選無刺虱目魚肚129元；金目鱸魚，每尾330至350g，8日前原價89元、特價78元。家常菜名廚蔡季芳端「蒜香雪菜鱸魚鍋」。（郭家崴攝）

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漁業署主秘繆自昌（左起）、全聯執行長謝健南今品嘗家常菜名廚蔡季芳的海鮮料理。（郭家崴攝）
「澎派海鮮蒸火鍋」可一鍋三吃，有藥膳虱目魚、鍋蒸籠中鮮、膠原石斑鍋。（郭家崴攝）
全聯永安石斑切片，每盒約220g，8日前原價138元、特價119元。（全聯提供）
全聯文蛤真空包，每盒300g，8日前原價78元、特價65元。（全聯提供）
全聯金目鱸魚，每尾330至350g，8日前原價89元、特價78元。（全聯提供）
全聯白刺蝦，每盒約250g，9日至15日原價88元、特價82元。（全聯提供）

全聯因應7日是立冬，進入冬令養生、火鍋旺季，強打當令盛產的國產海鮮，取代牛、羊、豬等紅肉，22日前高蛋白、低熱量的金目鱸魚，永安石斑魚切片、文蛤等2分批限時8折起。

今在「澎派海鮮盛宴」活動上，家常菜名廚蔡季芳示範「蒜香雪菜鱸魚鍋」，與上層是藥膳虱目魚、中層是鍋蒸籠中鮮、下層是膠原石斑鍋，可一鍋三吃的「澎派海鮮蒸火鍋」，都可用當令水產在家料理。

全聯執行長謝健南表示，全聯每年水產品銷售超過7000噸，堪稱全台最大的現代化生鮮通路，其中國產有3600噸，占整體54%，暢銷前5名是台灣鯛、金目鱸魚、鯛魚排、文蛤、白蝦，預計953家門市搭配火鍋季，秋冬檔期主打的台灣鯛、金目鱸魚等可銷出1200噸。

邁入第3年的火鍋季連年帶動湯底、生鮮成長3至4成，全聯行銷部協理劉鴻徵表示，去年光湯底業績逾1.4億元，今年主打獨家合作的太和殿、寬巷子等10大名店，目標挑戰1.8億元。

(中時 )

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