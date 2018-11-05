美最致命武器 遭俄電子干擾戰術癱瘓

2018年11月05日 21:57 中時電子報 盧伯華

由於更好的傳感器和軟件，美國無人機穩步變得更加自主。但他們總是需要某種無線電鏈路才能發回傳感器數據和其他情報。這是俄羅斯可能繼續利用的一個弱點。

美國軍方近幾年來大力發展無人機，並使其具備更多的人工智慧能力，從監視偵察到直接攻擊，無人機的功能愈來愈多樣化，也讓美軍更加依賴它。而正因為如此，俄羅斯軍方加緊研發對抗無人機的戰術與裝置，其中一種名為斯洛克(Silok)的電子戰系統裝置，透過電子干擾來癱瘓並捕獲無人機。

《國家利益》最近一篇報導指出，克里姆林宮日前宣布在列寧格勒附近的一場有500名軍方人人員參加的戰術演練中，操作斯洛克電子戰載具的人員成功地控制了敵方的無人機，並迫使它降落。Silok是俄羅斯軍方自冷戰以來為防止敵方通信而研發的最新產品，它以無線電頻率干擾無人機與其操作者之間的無線電通訊，使得操作者無法控制無人機，無人機也無法回傳訊息與畫面。

克里姆林宮說，在戰術演練中有各種改裝過的無人機侵入封閉的飛行空域，Silok操作人員可以將這些入侵的無人機定位，並迫使它降落。隨後工兵部隊迅速拆除了無人機上的簡易爆炸裝置，軍警亦拘捕了無人機的操作者。

報導指出，俄羅斯以前蘇聯軍隊長期使用RF射頻干擾器，但直到2017年10月才建立了第一個專門打擊敵方無人機的地面部隊。在這次的敘利亞戰事中，俄軍部署了射頻干擾器，今年8月還加入了Silok電子干擾設備。

2015年俄軍介入敘利亞戰事後，無人機的威脅無處不在，俄軍赫梅明(Khmeimim)基地經常遭到掛載10磅炸藥的無人機襲擊。俄軍除以防空系統擊落無人機之外，也開發電子干擾設備來應付。

這種以干擾無人機與操作者數據鏈接的設備威力日漸強大，未來可能會威脅到美軍的無人機隊。在2011年，伊朗使用俄羅斯製造的Avtobaza干擾機迫使美國空軍RQ-170隱形間諜無人機著陸。此外，2014年俄羅斯也在烏克蘭成功癱瘓了美軍無人機。

報導說，五角大廈已經感受到這種設備帶來的風險，國防高等研究計劃署(DARPA)正在開發一種稱為信號檢測推理技術，使無線通訊能識別干擾和非干擾訊號。另一種方式是讓無人機先處理自己的傳感器數據，然後再以傳遞給地面上的操作員，只要無人機傳遞的信息愈少，就愈不容被干擾。

而無人機如果能自行操作發射、導航與降落，就更不需要與其操作者之間進行大量無線電訊傳輸，這意味著未來美軍的無人機必須有更多自主操作的人工智慧，但無論如何，無人機總會要與操作者聯絡或傳送數據，這個弱點最終還是可能被敵方所介入並加以破壞。

(中時電子報)