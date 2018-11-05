台中》盧秀燕龍井區競選服務處成立 龍井人團結來翻盤

國民黨台中市長候選人盧秀燕龍井區競選服務處，5日晚上成立，前立委顏清標（左二）、總幹事顏寬恒（左三）、議長林士昌（左一）等到場力挺。（黃國峰攝）

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國民黨台中市長候選人盧秀燕龍井區競選服務處，5日晚上成立，盧秀燕到場時受到支持者熱烈歡迎。（黃國峰攝）
國民黨台中市長候選人盧秀燕龍井區競選服務處，5日晚上成立，場面熱烈。（黃國峰攝）

台中市長候選人盧秀燕龍井區競選服務處，5日晚上成立，前立委顏清標、總部主委江啟臣、總幹事顏寬恒、議長林士昌、龍井區農會理事長高瑞聰、總幹事林裕議等地方人士齊聚，力挺3號市長候選人盧秀燕。盧秀燕指出，龍井人長期呼吸火力發電廠的空汙，現又要再加2組燃氣機組，真是吃人夠夠，完全不把龍井鄉親看在眼裡，龍井人一定要團結用選票來「翻盤」，讓民進黨政府知道龍井人生氣了。

顏清標指出，他跟顏寬恒任期合起來，跟盧秀燕也算有七屆民代的交情，最清楚盧秀燕的努力，這次市長選舉一定要「翻盤」給女性做市長，讓女性來持家解決林佳龍大量舉債的問題。

盧秀燕指出，她當選後首件任務，就是讓台中人看花博免錢，因為台中人有納稅，外縣市和外籍人士才要收費，這是前台中市長胡志強時就是這樣子規劃。另外就是要恢復老人健保補助，幫大家省錢，這就是拚經濟，從幫大家節省開始，還有最重要的就是中電停止北送，民進黨的能源政策錯誤，北部缺電只好從台中送，中火超額燃煤發電結果造成嚴重空污，大家帶口罩、買空氣清淨機，連現任市長林佳龍自己也去買全棟抗空污豪宅。

盧秀燕接著指出，行政院要中火增加兩組燃氣機組，但卻不把舊的停用，而是備用，以後只要發電吃緊，中火發電機組全部上場10＋2，空污只會越來越嚴重，無視龍井鄉親的健康，我們要用選票來「翻盤」，讓民進黨知道我們龍井人不是好欺侮的！

盧秀燕最後表示，選前大家都擔心會有奧步出現，她拜託鄉親一起看好自己所在地的票箱，希望最後投開票日沒有任何弊端產生。

對於盧秀燕所指「10+2」機組，空污越來越嚴重，林佳龍競選總部發言人林尚賢表示，行政院長賴清德已在立院承諾台中火力發電廠擴建2部燃氣機組後，第1至4號燃煤機組就可退場，所以未來中火絕不是「10+2」機組，而是「10-2」機組。此外，老人健保不用錢、看花博不用錢等政見，林尚賢也重申老人健保不用錢不符公平正義原則，也將加重年輕世代的負擔；看花博不用錢也遭AIPH打臉違反協議不支持。

(中時 )

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