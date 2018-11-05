北約演習俄國湊熱鬧 Tu-142老熊留下身影

2018年11月05日 22:16 中時電子報 江飛宇

北約組織（NATO）正在挪威外海進行「三叉戟演習」（Trident Juncture），這是冷戰結束以來，規模最大的多國聯合軍事演習中，動員的軍力與人數都堪稱近年極致。俄國則派出Tu-142熊式(Bear-F)海上觀察機接近演習區域，甚至就在北約指揮艦惠特尼山號(LCC-20,USS Mount Whitney)附近飛掠。

航空學家(the aviationist)報導，三叉戟演習除了29個北約成員國外，還加上了瑞典和芬蘭參與，使得參與國達到31國，實是歷年罕見。該演習於10月25日開始，地點在挪威、冰島、芬蘭和瑞典附近，預計於11月7日結束。

三叉戟演習是防範北約成員國遭到入侵，其他盟友如何協助，這個劇本顯然是針對俄國而來，因此俄非常不滿，並表示將會有所反制。在演習期間已發生多次俄國軍機與北約軍機的空中相遇，自然是反制動作的一環。

惠特尼山號的水兵將飛掠過去的Tu-142拍攝的相當清楚。(圖/twitter)

在11月2日，北約兩棲指揮艦惠特尼山號在演習期間，就看到一架巨大的俄國的Tu-142觀察機飛掠過去，許多水兵留下了照片。毋庸置疑，這當然是俄羅斯對演習不滿的舉動。另外莫斯科宣布，計劃於11月1日至3日在挪威海流域進行火箭試射。

北約秘書長延斯．史托騰伯格（Jens Stoltenberg）表示演習將按計劃繼續進行，他說：「我不認為這些遭遇會導致任何嚴重的問題，但正如我所說，我們會持續密切關注俄羅斯在海上的動態，我們也會盡力避免任何危險的情況。」

A Russian Tu-142 photographed yesterday from the USS Mount Whitney during NATO's Trident Juncture exercise in Norway. https://t.co/Me96LmaRDC pic.twitter.com/zK4mrFop5Z — Rob Lee (@RALee85) 2018年11月3日

Tu-142是Tu-95戰略轟炸機的海上觀察版本，上頭安裝海上偵查所需要的航空電子設備，它本身仍然也有強大的武器掛載能力，因此仍然是極具威力的轟炸機。權威軍事資料庫《俄羅斯作戰飛機》(Russia’s Warplanes)的介紹，Tu-142MK和MZ，都能在武器艙內攜帶最多9噸的武裝，包括魚雷、深水炸彈、水雷和聲納浮標。

(中時電子報)