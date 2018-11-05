全聯立冬進補提案 國產水產品「鱻」上桌

全聯執行長謝健南(右5)、名廚蔡季芳(右6)與漁業署主秘繆自昌(右7)共同推廣國產海鮮。圖／業者提供

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全聯販售國產「金目鱸魚」。圖／業者提供
全聯販售國產「白刺蝦」。圖／業者提供
全聯販售國產「永安石斑切片」。圖／業者提供

天氣轉涼，時序進入立冬，全聯福利中心宣佈，即日起至11月22日將陸續推出金目鱸魚、鯛魚腹片、永安石斑魚切片、文蛤、臺灣鯛(大)、鯛魚排(大)、臺南學甲無刺虱目魚肚、白刺蝦、手工虱目魚丸等優惠促銷活動，讓民眾可以當令的國產水產品，煮出新鮮美味又沒負擔的進補料理！

全聯執行長謝健南說，全聯支持臺灣本土養殖漁業，每年銷售的國產水產品達3,600噸，占全聯全年水產品銷量的54％，其中，國產水產品最暢銷的前5名，分別是臺灣鯛、金目鱸魚、鯛魚排、文蛤、白蝦。

全聯表示，為呼應漁業署推廣優質臺灣水產品，將透過全臺953家門市產地直銷，搭配全聯目前正在推廣的「火鍋季」，買了湯底就要買生鮮食材，預估秋冬檔期主打的臺灣鯛、金目鱸等國產水產食材，銷量可達1,200噸，並藉由從產地到餐桌的串聯，以及火鍋湯底搭配的提案，讓更多小家庭用實惠的價格，享用多樣化的在地鮮魚食材，豐富餐桌上的健康與美味。

漁業署建議，民眾秋冬養生食補，可選擇富含DHA與EPA等高營養價值的國產水產品，如肉質鮮美細緻、被譽為術後及產後滋補聖品的鱸魚，或是量豐味美經濟實惠，在歐美有逐漸取代鱈魚趨勢的臺灣鯛，亦或是名列美國有線電視新聞網(CNN) 臺灣前十大美食殊榮的虱目魚等水產品，都是適逢盛產期、適合秋冬進補的健康食材。

漁業署表示，今年度配合產期，5月起已陸續與有機通路及地區連鎖超市完成虱目魚、臺灣鯛、龍膽石斑等魚種推廣活動，10月起更以「澎湃海鮮盛宴」為主題起跑，規劃一連串推廣及促銷活動，並於11月與全聯福利中心、12月與希望廣場農夫市集合作，將適合秋冬養生，且質優鮮美、價格實惠的國產水產品推薦予國人。

(工商 )

立冬養生 全聯端出澎派海鮮盛宴 愛買火鍋季湯底 月銷上看20萬包

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