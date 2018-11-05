高雄》小野挺陳其邁 黃暐瀚驚爆「最壞的狀況」！

2018年11月05日 22:27 中時電子報 黃麗蓉

擔任台北市長柯文哲競選總幹事的作家小野（李遠），拍攝影片表態力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。未來會如何影響選情？資深媒體人黃暐瀚驚爆最「壞」的狀況：「台北柯慘勝、高雄其邁活、2020總統大選，少掉一個白色力量參選人。」

黃暐瀚在臉書指出，小野算不算豬隊友？坦白說，內情非常複雜。不過民進黨一石三鳥，不愧是台灣最會選舉的政黨。

有網友問：「暐瀚兄：那小野如果自動請辭可以嗎？還有韓國瑜黨內同志和競選團隊也是支持丁守中，所以也表示韓國瑜也要表態支持丁守中嗎？」黃暐瀚回說：「之所以會說傷柯，是因為這是民進黨拜託柯文哲出手相助的結果，實在很難切割，小野挺其邁，與柯文哲無關。」網友說：「我不大相信柯文哲授意小野作這樣的事，柯有那麼笨嗎？」

也有人認為，「前天柯P說還好韓國瑜不是敵人，昨天韓國瑜說確定11/11不北上，今天陳其邁丟出小野力挺影片，感覺對不上，很怪，完全不符合邏輯。但沒處理好，對柯P很傷，畢竟『不義』兩字對目前台灣人來說是很嚴重的，所以大家都搞錯方向了，不是小野挺誰有問題，被冠上『不義』這2個字才是最傷。」

小野出面表態挺陳其邁，小野說，他對陳其邁的印象是不太會說話、滿老實的，用台灣話說就是「古意」。小野強調，他非常相信陳其邁的能力，作為醫生訓練的背景，相信陳可以延續前面幾任市長所做的翻轉。現在是高雄的轉捩點，需要的是實在做事，而不是太過夢想的言語，因為高雄經過20年的累積，現在正是開始收穫的時機。

對自己的競選總幹事出面挺陳，柯P則表示，小野已經跟他說過了，「我嘆一口氣，沒有講什麼。」柯辦對此也表示，對小野的表態予以尊重。

(中時電子報)