韓流外溢？台北市最新民調柯文哲僅領先丁守中2.3％

2018年11月05日 22:12 中時電子報 綜合報導

年底九合一選舉進入倒數，台灣競爭力論壇今發布最新台北市長選舉民調，現任市長柯文哲領先國民黨候選人丁守中僅2.3個百分點，已進入誤差範圍內，學者預估柯丁屆時差距不到10萬票；在大巨蛋處理能力上，則是丁優於柯。競爭力論壇執行長謝明輝則表示，丁守中應受惠於高雄市長候選人韓國瑜「韓流」外溢效應影響，藍軍陸續歸隊，柯文哲和丁守中處於五五波對決局面。

此外，民調顯示，在處理大巨蛋議題上，有29.9％民眾認為丁守中比較有能力處理大巨蛋問題，柯文哲居次為25.8％。在促進北市經濟部分和婦幼及老人福利部分，丁守中也分別以34.5％和36.8%，領先柯文哲的28.6％和29.2%。

丁守中對此則表示，2點多%的差距，大約4萬票左右，自己將全力衝刺，就像中華隊一樣，全力拚博，希望爭取最後的逆轉勝。至於是否覺得韓粉、柯粉重疊性高？丁守中說，未必吧。韓粉、柯粉不一定完全重疊。

台灣競爭力論壇學會今公布最新民調，丁守中以34.3％緊咬柯文哲的36.6％，差距僅2.2%，民進黨台北市長候選人姚文智則僅有12.7％，另外有15.7%民眾尚未表態。政黨支持度部分，國民黨31.7%、民進黨15.8%，北市基本盤仍藍大於綠。

謝明輝分析，柯文哲優勢在網路聲量構成的空軍，但韓流效應外溢，柯網路聲量變小，丁守中則啟動陸軍聯防系統，從市長、市議員、立委聯合佈防，所以勝敗關鍵在柯P網路聲量是否夠大，及丁守中聯防是否完善。而姚文智在綠營分裂情況中至少能守住2成左右選票；因此藍營如有望持續回流，丁逆轉勝機率走高。

此次民調為台灣競爭力論壇委託大社會調查中心執行於10月27日至29日進行訪問，成功訪問1069位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.00%。調查以台北市住宅電話為母體，並採電話號碼尾數2碼隨機方式進行。此次調查數據已針對受訪者性別、年齡及地區進行樣本代表性檢定後加權處理。

同時，也有36.8％民眾認為丁守中較能管理市府團隊，其次是柯文哲31.6％。在讓台北市更國際化和協助青年就業議題上，柯文哲也以34.1％、33.1%領先丁守中的31.6％、26.1％。

(中時電子報)