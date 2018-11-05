國民黨緊咬大創案 曾碧珠開記者會反指烏龍爆料

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中時

國民黨團日前以影片方式找來大創案供應商葉啟中，控訴民進黨台南市長候選人黃偉哲辦公室前主任曾碧珠收取收取3000萬元卻提供偽造憑證。對此，曾碧珠今偕委任律師、前立委林文郎開記者會，反指這3000萬元都是葉自己跟曾借得錢。律師也在記者會中秀出支票往來紀錄，直指國民黨上週開記者會所提供的「公證費」及「服務費」支票號碼，根本是烏龍爆料，還變成詐欺犯葉啟中的打手。

曾碧珠委任律師黃任顯指出，票號AL3954024-AL3954026共有三張900萬，在國民黨從通緝犯葉啟中取得的表格中，表面上寫的是「公證費」，其實這是一筆葉啟中欠債沒有兌現的支票。

此外，國民黨從通緝犯葉啟中取得的表格中，有部分票號的英文字母遭到刪除。經過比對，葉啟中向曾碧珠調款100萬的支票票號AF0104775，就是表格中的0104775。

黃任顯說，葉啟中因無法兌現支票，又提出十張票號來換票，這十張票號是AF0104776至AF0104785，但在國民黨自通緝犯葉啟中取得的表格中，票號前的英文字母均遭到刪除。

黃任顯指出，這份表格中是葉啟中對曾碧珠的欠款紀錄，有許多紀錄更是因為原本支票無法兌現，所重新更換的新票號；國民黨拿葉啟中的欠款紀錄，扭曲為黃偉哲收取服務費，根本是荒謬地指鹿為馬，要求藍營人士應該出面公開向社會大眾道歉。

國民黨團書記長曾銘宗表示，這些資料是葉啟中透過律師葉慶元在國民黨記者會上公布的，資料不是國民黨提供的，既然黃偉哲陣營有不同說法，那他呼籲檢調趕快介入偵辦，讓司法來做最後判斷。

(中時 )

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