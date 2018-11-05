愛買火鍋季湯底 月銷上看20萬包

愛買日本和牛冷凍雪花火鍋肉片150g，7至20日原價399元、特價279元。（愛買提供）

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愛買沙公500g至600g／沙母400g至500g，7至20日原價549元、特價499元。（愛買提供）
愛買韓國魚餅串70g，7至20日原價99元　特價39元。（愛買提供）
愛買雅方羊肉爐養生菇湯800g，7至20日原價169元、特價129元。（愛買提供）
愛買良金金門高粱紅燒牛肉640g，7至20日原價125元、特價99元。（愛買提供）

愛買火鍋季有破千元的頂級日本干貝、279元價位親民的日本和牛冷凍雪花火鍋肉片，或79元起的小資羊肉爐、麻辣鍋等湯底。近期湯底單月銷量上看20萬包，秋季沙公／沙母1周熱銷千隻，南美大白蝦1周賣900公斤，顯見吃火鍋不再專寵肉品。

7日至20日還推出多款日本高級海鮮優惠價，像是重達1公斤的「日本北海道生食干貝」1288元、單顆比50元硬幣還大的「日本生凍廣島牡蠣」429元；也引進韓劇街邊美食代表「韓國魚餅串」，有原味、起司、辣味、魷魚等4種口味，數量有限售完為止，搭配正安整顆白菜當湯底，在家就能品嘗道地韓國味。

此外，湯底同步推出優惠，熱銷第1名雅方羊肉爐推出新品「雅方羊肉爐養生菇湯」特價129元，食品大廠義美也有「義美麻辣鍋」、「義美酸菜鍋」搶市；另有10餘款鍋底百元有找，包括「冰冰好料理超划算羊肉爐」、「蕾媽媽夜市藥燉排骨」及湯底類較少見的牛肉風味「良金金門高粱紅燒牛肉」最低79元起，適合小資族。

(中時 )

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