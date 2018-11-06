《時來運轉》最適合「包牌」運動曝光！包愈多中獎率愈高

2018年11月06日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片：最適合「包牌」運動曝光！包愈多中獎率愈高

台灣運彩總經理林博泰(左)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(右)談運彩眉角。(沈弘欽攝)

美國國家冰球聯盟(National Hockey League，簡稱 NHL) 2018-2019賽季10月4日開打，31支球隊誰能勝出，可說是競爭激烈，特別是前幾名看好度高的隊伍實力都在伯仲之間，所以即便是最具冠軍相的多倫多楓葉，運彩「冠軍」玩法的賠率還高達7倍之多，在這樣的賠率架構下，最適合穩健的消費者用「包牌」的方式進行投注，今天就來跟大家談一談這個冰球「冠軍包牌」的投注眉角。

包牌投注(台灣運彩提供)

運彩所謂的「包牌」投注，是把「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(包起來投注)，提高中獎機會，非常適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量報酬率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的報酬率，是消費者考量及權衡的重點，尤其是在當前幾名的奪冠實力都在伯仲之間時，特別適合「包牌」投注，美國國家冰球就具有這樣的特色。

近3個球季的國家冰球聯盟冠軍包牌獲利率試算。(台灣運彩提供)

國家冰球聯盟冠軍賠率表(台灣運彩提供)

以最近3個球季來看，冠軍隊伍都是落在季初看好度的前3名，而且他們的季初冠軍賠率都很高，分別是2015-2016的匹茲堡企鵝(季初看好度第3、賠率10.00倍)、2016-2017的匹茲堡企鵝(季初看好度第2、賠率8.25倍)及2017-2018的華盛頓首都(季初看好度第3、賠率10.50倍)，如果季初就看好度前3名的隊伍進行「包牌」投注，中獎機會比單買1隊高，且投注報酬率分別高達233﹪、175﹪及250﹪；當然也可以包2隊、包4隊、包5隊或包6隊，在中獎機率及投注報酬率間取得一個最適點。

等額包牌前6名可能的中獎報酬率說例。(台灣運彩提供)

今年NHL球季 (2018-2019)跟往年相同，冠軍看好度高的前幾名隊伍實力都在伯仲之間，運彩冠軍玩法開出的賠率都還蠻高的，分別是多倫多楓葉7倍、坦帕灣閃電8倍、波士頓棕熊9倍、納許維爾掠奪者10倍、溫尼伯噴射機11倍及維加斯黃金騎士11倍，同樣地大家可以從包2隊、包3隊…、包6隊的情況下，在一定高程度的中獎機率下，可以有正的投注報酬率(說例如附)，當然您也可以選擇冠軍賠率特高(看好度低)的隊伍進行包牌，搭配各球隊的投注資金配置，在自己認為的可能中獎機率及報酬率間取得一組滿意的包牌組合進行投注。

(中時電子報)