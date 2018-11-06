律師說法》小妹藏33公斤黃金 過世引爆5兄姊爭產

示意圖。(達志影像)

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中時電子報
文／天秤座法律網、編輯／

屏東李姓婦人3年前過世，生前留下33公斤、市值約4千多萬元的黃金給未婚小女兒，小女兒也在2年前過世，其他5個兄弟姊妹得知後鬧翻，李婦二兒子主張其中500兩黃金是他早年給錢讓母親購買保管，應該歸他所有，其餘兄弟姊妹則堅持黃金應該均分。

由於二兒子無法提出當年如何有財力共買黃金，屏東地院、高雄高分院都判他敗訴。

●法律評析

身後財產該怎麼分才公平，一直是許多年老雙親擔心的問題，擔心一旦沒分配好，子女會為了爭產而對簿公堂，到底該怎麼做才可以避免發生遺產糾紛呢？請看以下說明：

一、應繼分如何計算：

我國民法規定，除了配偶外，繼承人共有四個順位，前一順位若拋棄或無人時，則依序往下繼承。而在同一順位中繼承人有數人時，應按人數平均繼承。舉例來說，本案被繼承人未婚么女死亡時，並無配偶之存在，且第一順位的子女及第二順位之父母皆已不存在或死亡，所以應由第三順位之兄弟姊妹繼承，而每人的應繼分為五分之一。

二、什麼是特留分？

為了保障繼承人之權益和日後的生活，我國民法特別規定繼承時，被繼承人必須遺留其遺產一定部分給予繼承人之制度，此部分是不容許被繼承人以遺囑方式變更。換句話說，只要繼承人未拋棄繼承或喪失繼承權，即便被繼承人用遺囑排除繼承部分，仍不能影響法律所保留的特留分。

三、能不能用遺囑排除繼承權？

為了尊重被繼承人處分自己身後財產的意願，我國民法允許被繼承人用遺囑安排繼承方式。但須注意的是，遺囑內容不可以違反特留分，違反特留分規定的遺囑並非無效，而是需要被侵害特留分的繼承人自行主張權益，以取回特留分。

四、該如何避免爭產問題產生？

隨著價值觀念的改變，老年人越來越不避諱談「死亡」這件事，甚至有年長的父母親主動找子女談身後財產處理方式，而為了能使子女確實遵守自己的意願，年長父母親會以預立遺囑方式指定，以減少子女爭產事件的發生。

(中時電子報)

本文轉載自天秤座法律網
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