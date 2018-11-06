大樹攜手蝦皮撒神劵最高折抵320

2018年11月06日 15:00 中時電子報 綜合報導

網購年度盛事雙11倒數計時，大樹藥局電商(大樹健康購物網) 攜手蝦皮商城購物祭出全年度最優惠活動，並提供線上藥師進駐駐站蝦皮商城提供諮詢服務，不僅照顧大家的健康，更要照顧大家的荷包。

新手爸媽最期待的品牌尿布箱購特殺，大樹藥局在雙11活動期間也祭出破盤優惠，挑戰市場最低價，好奇清新乾爽紙尿褲折後最低1169、大王、王子、幫寶適1級幫，最低折後1299/箱；大樹照顧長照會員，安親成人紙尿褲箱購只要1011起。婦嬰用品及醫美藥妝、保健食品、輪椅輔具，全面下殺。

圖片來源：大樹醫藥

大樹藥局於蝦皮商城更首先搶先開跑推出三重優惠，第一重:全館蝦幣加碼5倍回饋，第二重:指定商品蝦幣回饋金再加50元，第三重: 滿額再折價，10/29至11/11全店滿699折90;滿1600折200，雙11當日最高折抵320。

11/11 12:30邀請伊萊-池東澤一家人與大樹藥師在FB粉絲頁線上直播，線上直播陪大家一起瘋搶優惠、同慶蝦皮購物雙11 (持續關注關注大樹健康購物網，好康不錯過)，直播期間再送優兒康乳鐵蛋白、孕哺兒卵磷脂燕窩多機能細末、卵磷脂多機能細末、小兒維他命C，不止在商品價格上回饋給消費者也同步回覆粉絲婦嬰照顧相關問題。讓消費者買對更放心。

11/10至11/12，雙11期間大樹藥局於蝦皮商城全館商品最低3折起。奇哥Joie雙向汽座 原價$6000 下殺$3111;活動專區買1送1; Aveeno艾惟諾嬰兒系列任2件送嬰兒舒緩滋養保濕霜….好康講不完，活動贈品送完為止，要搶要快喔。

(中時電子報)