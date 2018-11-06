旺車網特別企劃 買車大解惑 選好車買好車看這就對了

旺車網特別企劃 買車大解惑 選好車買好車看這就對了
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中時電子報
綜合報導

想要買到一台好車，其實並不難，但是想要買到一台適合自己的車，可就沒有那麼容易了！因此旺車網舉行推出的影音企劃「買車大解惑」，要來解決民眾們買車時會遇到的難題。此外，這次還找來了abc好車網推薦的優質車商，來為我們找尋民眾們想要車款，透過他們廣大的資料庫，果然沒多久，我們就幫委託人尋覓到他心中的夢想車款。

這次的委託人陳先生，他的需求很簡單，希望能買到一台假日可以帶老婆跟小孩出門，且後面還要拉露營拖車，雖然看似簡單，實際上拉露營拖車這事情，可就沒那麼容易了！而abc好車網也很熱心的立即為我們搜尋到上源汽車有一款2018 FORD PAPTOR全地型性能車，越野底盤外加鋁合金的車身，搭配全車的LED燈，果然陳先生一看就非常的上眼，立即現場進行試駕體驗。

2018 FORD PAPTOR在美國這種車叫貨卡，台灣其實這種車款非常少見，外觀流線且它支撐包覆性，完全跟一般車子不太一樣，馬力有450hp、扭力值70，拖車完全可以應付，且搭載3.5LEcoBosst引擎，雖然它馬力很大，但是十分的省油，且價錢跟陳先生的預算還較低50萬，讓陳先生當場心動不己，想要立即打電話跟老婆商量。

這次旺車網與ABC好車網合作，要幫我們陳先生找到適合的車款。(圖/中時電子報 拍攝)

同時，現場服務人員也推薦另一款 2018 FORD F150 XLT運動特仕版，當場試乘後發現，不但車內有110V的插頭外，在開車過程中更是出乎陳先生想像的安靜，且車上許多娛樂設備應有盡有，帶老婆、小孩出去也非常的適合，而且價格也比陳先生的預定價格更低，當場又讓陳先生陷入兩難，最後就能只看他的老婆來決定選哪一台囉！

購車小撇步：

STEP.1選擇適合的購車網站(如:abc好車網)

STEP.2 選擇網站內的平行輸入好店

STEP.3 平行輸入好店會提供六大安心保證，如實車實價，不實賠1萬、保證車況不符店家原價買回、平輸車完整履歷、選配進口原裝、售後5000元免費維修。

*保證辦法及限制請上abc好車網官網查詢

(中時電子報)

在試駕的過程中，讓陳先生十分滿意商家所推薦的車款。(圖/中時電子報 拍攝)

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