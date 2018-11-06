習慣新衣不洗就穿？醫：小心2化學物恐致癌＋蟲上身

習慣新衣不洗就穿？醫證實：小心2化學物恐致癌+蟲上身。圖為馬上穿上新衣示意圖。（圖/達志影像）

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穿新衣有風險？！ 小心罹癌染料。試穿新衣也恐體蝨爬上身！（影/駐家醫師 臉書）
皮膚科醫師邱乾善表示，苯胺和甲醛已經被證實，會引起膀胱癌及輸尿管癌。另外，新衣服如被身上患有體蝨或染有疥瘡的人試穿過，沒洗小心蟲因此跑進身體裡。（圖/翻攝自駐家醫師 臉書影片）

許多人買了新衣服，因為等不及先下水清洗，就迫不及待換上，但一時的愛美，將會為你的皮膚帶來多可怕的影響。有皮膚科醫師證實，未清洗的新衣服上殘留2種化學物質恐會致癌；此外，一旦被試穿過的新衣服買回家沒洗還可能讓蟲蟲爬上身。

臉書粉專「駐家醫師」分享一段衛教影片，提到新衣服「沒有洗的後果」其實很可怕，因為衣服的製造過程通常會包含「苯胺染料」及「甲醛樹脂」2種化學物質，台中榮總皮膚科醫師邱乾善表示，「這2種物質是最容易引起接觸性皮膚炎、易造成過敏，也有致癌的可能性」。而「苯胺」和「甲醛」已經被證實，會引起膀胱癌及輸尿管癌。

另外，其實很多店家都提供試穿服務，邱乾善解釋，當你買的新衣服被身上患有體蝨或染有疥瘡的人試穿過，回家又在沒洗過該衣服的狀態下穿上身，可能就會讓隱藏在衣服裡的蟲蟲跑進身體裡；就算沒有將試穿的衣服買回家，也可能中鏢。醫師呼籲，新衣服買回家後務必水洗過再穿，甚至建議多洗幾次或用特殊清潔劑清洗，如果洗完穿上仍會感到皮膚搔癢，那建議就乾脆把它丟了。

過去也有外媒報導，紐約大學微生物學和病理學教授Philip Tierno研究指出，商店內販售的衣褲可能都會被人試穿過，且再加上長期擺放，以致上頭被多次層疊上像是諾羅病毒、鏈球菌、葡萄球菌、甚至還會卡著糞便；若身上剛好有傷口，沒洗就穿上會讓我們更容易被上述細菌、化學物質及染料感染皮膚炎及造成過敏。

(中時電子報)

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