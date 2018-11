2018年11月06日 00:14 中時 郭家崴

SOGO台北店31周年慶8日登場,為了達到63億元的目標業績,日前比照選戰規格,由總經理汪郭鼎松領軍遊行造勢,動員200多名SOGO員工與SNOOPY人偶助陣,向消費者溫情喊話「You are my best friend!」

遊行路線從SOGO忠孝館兵分4路,分別往忠孝東路四段216巷/仁愛圓環/復興南路/南京東路商圈,沿途發送周慶DM及親善禮品SNOOPY文件夾,吸引許多中午用餐的上班族、學生及婆婆媽媽們索取,全面掃街期望帶動台北東區忠孝商圈的買氣。

除了連續3年發動遊行造勢「地面戰」戰術掃街宣傳外,SOGO台北店還透過自媒體創造網路聲量,更發動櫃姊call客,做「組織戰」固樁,拚業績策略超級全面。

