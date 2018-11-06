花蓮》花蓮後站成福地 一夜包辦威力彩、今彩雙頭獎

花蓮後站金多寶彩券行開出16.5億元威力彩頭獎，讓老闆母女超開心。（許家寧攝）

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金多寶老闆娘說店內只要開出高額獎金前，女兒眼皮都會狂跳。（許家寧攝）
金主投注站業者林亢飛笑說，彩券行來了好幾隻狗，原來是狗來富好兆頭。（許家寧攝）
花蓮後站的金多寶彩券行開出16億威力彩頭獎，不到1公里的金主彩券行也開出今彩頭獎。（許家寧攝）

財神爺降臨！連槓47期，寫下史上連槓最長紀錄的威力彩終於獎落花蓮後站「金多寶」彩券行， 16.5億元頭獎一人獨得，好運擋不住，距離不到1公里的「金主」彩券行也開出今彩539頭獎800萬，花蓮一夜包辦雙頭彩，讓民眾嘖嘖稱奇。

「眼皮跳不停！」開出威力彩億萬頭彩的金多寶投注站行，晚上一接到台彩中獎通知，立刻在門外放鞭炮謝神，賴姓老闆娘開心說，今晚女兒眼皮一直跳，就有預感會開出大獎，平時投注顧客以富國路附近居民和台鐵員工為主，鮮少有觀光客，研判「應該是花蓮人！」

無獨有偶，距離開出億萬大獎投注站750公尺，位於中山路一段的金主投注站也開出今彩539頭獎800萬元，業者林亢飛笑說，4年中過一次今彩頭獎後，就再也不曾中過頭彩，白天彩券行外突然來了好幾隻狗，感覺是「狗來富」的好兆頭，未料今晚財神爺就來了。

花蓮今年雖遭遇強震，卻接連受到財神爺眷顧，農曆初一到初五連續五天開出「百萬大紅包」和今彩539頭獎800萬元，「連中五元」讓有彩券達人之稱的台北市「金財神」彩券行老闆邢紀藩直呼神蹟，當時還大膽預測花蓮還再開出「大支的」億元大獎。

連槓47期，頭獎彩金創下史上第三高、今年最高單注獎金的威力彩5日晚間開獎，由花蓮市國裕里富強路113號的金多寶彩券行開出，另間位於國慶里中山路一段87之1號的金主彩券行則開出今彩頭獎800萬元，花蓮一夜誕生億萬、百萬富翁，堪稱超級幸運。

(中時 )

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