美伊開戰 伊朗攻擊美軍的5種不對稱戰術

2018年11月06日 01:16 中時電子報 盧伯華

美國國務卿蓬佩奧(左)宣布對伊朗進行史上最嚴厲的全面性經濟制裁。（圖／美聯社）

美國周一加重對伊朗的懲罰行動至幾乎全面性的制裁，這場美伊之間的對抗已升級至幾乎要兵戎相見的程度。許多觀察家認為，美伊開戰己無可避免，只是時間早晚的問題而已。不過雙方軍事實力懸殊，伊朗要如何運用不對稱戰爭來迫使美國收手，各方專家的看法差異不大，大致可以歸納出5個主要方向：彈道導彈、潛艇、反艦導彈、恐怖攻擊與S-300防空反導系統。

美媒《國家利益》分析指出，除了北韓之外，後冷戰時代沒有哪一個國家像伊朗一樣挑戰美國。從中東、中亞到拉丁美洲，德黑蘭從未放棄與美國對抗的機會。一旦與美國開戰，伊朗有什麼軍事手段可以打擊美國？資深軍事評論家認為，伊朗給人感覺最直接的武器是大量的彈道導彈。其中其於北韓「蘆洞」導彈的設計而開發的「流星」(Shahab)彈道導彈系列是最為人所熟悉的。

泥石(Sejjil)中程彈道導彈是流星彈道導彈的改良型，其中使用固態燃料的泥石-1(與其後的泥石-2型)應該是最令人恐懼的。它首次於2008年進行測試，射程2000至2500公里，涵蓋了以色列與歐洲東南部，其有效載荷750公斤，可能裝置核彈頭。後繼的泥石-2射程更遠，有效載荷更高，配備導航系統與精密傳感器，而且是多彈頭設計。

報導指出，除了彈道導彈以外，伊朗最大的威懾能力就是可以封鎖荷姆茲海峽的石油運輸，這個海峽大約控制了全球20%的石油供應通道。有人估計，1976年以來美國花了約8兆億美元來確保荷姆茲海峽的暢通。如果伊朗封鎖海峽，最有效的武器可能是潛艇。伊朗目前有數種120~150噸級的小型潛艇，其中有2款也是以北韓的潛艇設計進行改良，數量約20艘。而波斯灣的沙質海底與小潛艇的聲紋特徵使它特別難以偵測，隱蔽性很強。

伊朗的另一個不對稱武器是「波斯灣」(Khalij-e Fars)反艦彈道導彈(ASBM)，它以固態燃料推進，有效載荷650公斤時射程為300公里。這款2012年測試成功的超音速反艦彈道導彈，沿襲了中國東風-11彈道導彈的部份設計，亦有「航母殺手」之稱，被認為是伊朗海軍最先進和最重要的導彈。雖然仍有人認為伊朗這款彈道導彈的效能有些質疑，但當它測試成功時，確實也讓美國決定立即把航空母艦從波斯灣撤退出來。

伊朗在上世紀80年代初派遣了伊斯蘭革命衛隊前往黎巴嫩幫助真主黨(Hezbollah)抵抗以色列，目前該黨已是黎巴嫩最主要反對黨，同時也持續進行對抗西方國家與以色列的武裝活動。真主黨的恐怖攻擊已被證明是伊朗軍火庫中用途最廣泛，最實用的武器，也讓美國相當擔憂。2003年美國入侵伊拉克之後，真主黨訓練伊拉克什葉派武裝組織，並傳出資助、訓練葉門反政府軍，還成為支持敘利亞的阿薩德政權的重要力量。

伊朗與美國交惡後，與俄羅斯一直保持良好關係，今年俄羅斯國防部長紹伊古訪問德黑蘭之後，宣布可能向伊朗出售S-300防空導彈系統，如果此事成真，對美國將是一個重大的打擊。S-300能追踪300公里以外的目標，並同時跟踪6個目標與引導12枚導彈，可以用來部署在海岸線上，針對美軍進行反介入與區域拒止行動。當年美國總統歐巴馬曾花了大力氣說服了俄羅斯不要出售S-300給伊朗，現在川普當政不僅撕毀《伊核條約》，還與俄羅斯交惡，S-300系統近日已送到敘利亞，賣給伊朗也只是遲早問題。

(中時電子報)