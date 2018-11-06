移居台東 羊咩咩伴女兒成長

羊咩咩陪伴女兒快樂成長。（楊漢聲翻攝）

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羊咩咩是女兒心中的小寶貝。（楊漢聲翻攝）

原本在台北陽明山開設餐廳的小齊，因女兒教育問題移居台東，女兒十分喜愛動物，於是買了4隻「羊咩咩」陪伴她成長，雖然羊兒屢次做出讓他「無言以對」的驚人之舉，但小齊有感情了，只能繼續養下去。

帶著女兒移居台東後，小齊仍是從事餐飲業，在火車站附近開設以動物為主的料理餐廳，餐廳內不只養了兔子，這4隻羊咩咩偶而也會亮相，成為店內鎮店之寶。

小齊表示，到台東的第2年就養了2隻羊咩咪小雨跟小田，後來因為太喜歡又養了肯尼吉奧利奧，總共4隻羊咩咩陪伴女兒成長。

「驚人之舉」嚇人！飼養羊咩咩跟其他寵物完全不同，破壞力驚人，移居台東後買了幾百株樹苗種植，沒想到養羊後第2天就全都被羊咩咩「啃光」，所有樹苗無一倖免，買了新車的第1天，羊咩咩就蹬上引擎蓋「1秒變舊車」。

雖然羊咩咪搞破壞一流，但小齊跟女兒仍是很愛護牠們，直說羊咩咩比狗還聰明，撒嬌功夫一級棒，看到兩人身影總是飛奔過來，「黏踢踢」一刻也不離開，做錯事還會用淚眼汪汪的大眼睛向著自己求饒，讓人狠不下來教訓。

小齊說，養著這4隻羊咩咩們雖然問題一籮筐，但女兒非常愛牠們，也只好繼續飼養，自己只能好好的「伺候」這些大爺們。

(中時 )

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