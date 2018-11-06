11月6日三大報頭條

2018年11月06日 07:00 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●依最近民調顯示，國民黨台北市長候選人丁守中與台北市長柯文哲的支持度，幾乎打成平手，柯P選情告急！柯文哲競選總幹事小野昨以影片表態力挺綠營高雄市長候選人陳其邁，加上民進黨台北市長候選人姚文智亦喊出「先救高雄」，在11月24日投票前關鍵時刻，「柯、綠」是否又合？備受關注。

●2018年首屆「中國國際進口博覽會」（進博會）昨日在上海登場，為進一步宣示開放市場決心，大陸國家主席習近平當場祭出多項政策牛肉。除進一步降低關稅，也將在教育、醫療等領域持續放寬市場准入，預計未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元。

●基隆市長林右昌、新竹市長林智堅5日率市府團隊參訪台中花博，台中市長林佳龍盡地主之誼熱情作陪；林智堅表示，台中花博讓人看到全世界的精彩，1天或1次都看不夠，「3林」在24日後一定會再合體，一起造訪台中花博。

●年底九合一選舉邁入倒數階段，國民黨新北、台中、高雄市長候選人侯友宜、盧秀燕、韓國瑜選情看漲，民調皆領先對手，3人5日接受中天電視政論節目專訪，不約而同提出招商引資拚經濟方案，甚至喊出北中南串聯外銷農產品，讓北漂青年能夠回家鄉。3人強調，在最有限資源下，不打口水戰，透過提出施政願景爭取選民支持，這次選舉也展現國民黨改革及世代交替決心。

◎旺報

●大陸國家主席習近平5日出席中國國際進口博覽會開幕式並發表主旨演說，面對美國總統川普破壞自由貿易、挑戰多邊體系與合作，習近平批評，弱肉強食、贏者通吃是一條越走越窄的死胡同，他以「四個始終」與「三個不會停滯」正式宣布大陸將一肩扛起反對保護主義與單邊主義的大旗，捍衛互利共贏的國際命運共同體。

●面對外界質疑大陸開放決心與大陸經濟前景，大陸國家主席習近平5日強調，是真誠開放市場，未來15年，大陸進口商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元。外國投資者關注的教育、醫療等相對封閉領域也將放寬外資持股限制；他還提到，將引入懲罰性賠償制度，落實智慧產權的保障。

●首屆中國國際進口博覽會於5日在上海舉行，許多台商踴躍來陸參與，受限場地限制，台灣僅53家廠商能與會。為近三分之一台灣廠商協助參展的高雄市世貿會展協會理事長何玲玲受訪時表示，台灣近年景氣低迷，相比南進東南亞的風險，台商更看好在進博會尋找商機，以進一步擴大市場版圖。

●首屆中國國際進口博覽會5日在上海舉行，台灣廠商如何參展成為兩岸的敏感議題。在當前兩岸官方不能多做接觸交流，以及中華民國對外貿易協會（貿協）不方便出現在檯面的情況下，大部分參展台商都是透過海峽兩岸經貿文化交流協會（海貿）此一白手套接洽申請，且兩岸是在多次談判後，台灣最終方以「台北101」的名義參展，但大陸及台灣在實際執行方面，也各自有許多撇步，以向己方交代。

◎工商時報

●美國司法部起訴大陸晉華、台灣聯電與相關主管，共謀竊取美光商業機密，衝擊晶圓代工大廠聯電5日股價爆量跌停，市值蒸發142.8億元。聯電決議自今日起啟動30萬張庫藏股自救，預估動用30至60億元資金救市，市場認為，此舉將有助於短線股價回穩反彈。

●首屆中國國際進口博覽會昨（5）日在上海登場，大陸國家主席習近平在開幕式上承諾，將進一步擴大開放的力度，並推出多項相關舉措。其中，為解決科技創新企業在資本市場的融資需求，習近平宣布將在上海交易所設立科創板並試點註冊制，被視為「陸版那斯達克指數」。

●大陸國家主席習近平昨（5）日在進博會釋出大陸對外擴大開放的重要方向，包括擴大進口、降低關稅、開放教育和醫療等市場、加強多邊合作等。值得注意的是，習近平表示，未來15年，大陸進口的商品和服務將分別超過30兆美元和10兆美元。

●中美元首「習川會」於月底G20峰會期間登場前，中國國家主席習近平昨（5）日以不點名方式，引古喻今暗批美國實施的保護主義、單邊主義，對全球經濟造成衝擊，以及在改進營商環境問題上總是粉飾自己、指責他人。

(中時電子報)