出遊選誰睡同張床 韓國瑜點名這位民進黨大咖

國民黨高雄市長候選人韓國瑜。（資料照片/姚志平攝）

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中時電子報

國民黨高雄市長候選人韓國瑜，曾在議會大戰民進黨北市議員王世堅。不過他上網路節目，被問到若跟王世堅和民進黨立委段宜康出遊，會選擇跟誰睡同一張床？他竟回答「跟王世堅！」

韓國瑜5日晚間上臉書爆料公社的「真心話太冒險」網路直播，規則是只要說謊就會被電，吸引24萬人觀看。韓國瑜被追問，為何出遊選擇和王世堅同床，韓國瑜直言：「絕對真心話，因為他很有藝術家的那個，他喜歡拉小提琴，他喜歡講笑話，他拉小提琴拉得...」他話還沒講完就被電，被電原因居然是反應太過激烈。主持人再問一次，他平和地回：「王世堅」，這回就過關了，果然是真心話。

韓國瑜說：「拋開政黨立場，和王世堅聊天是OK的。」主持人問，「他罵你那麼兇也OK喔？」韓回說：「拋開政黨立場，私底下他是很好相處的人。」

2016年，時任北農總經理的韓國瑜被王世堅質詢，王嗆個不停，雙方對嗆一陣後，王慘被韓國瑜打趴！王世堅甚至一度喊暫停要喝水，台北市長柯文哲則拿起杯子說：「我也喝一口好了」，韓國瑜轉身問台下：「我怎麼沒有，給我來一杯」，王世堅酸說：「流氓也可以喝水啊！」韓國瑜妙回：「那我不要喝了，我不是流氓」。王世堅當時還一直念念不忘要韓國瑜道歉：「你這個流氓行徑，到底道不道歉？」韓國瑜最後吐出一句：「我只想說，問『世堅』情是何物，問『世堅』真理何在？」

(中時電子報)

「真心話太冒險」網路節目
韓國瑜大戰王世堅。（中天快點TV）

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