藏音天鼓西藏音樂會！免費索票週五開跑

西藏是許多人心中的「香格里拉」。（達志影像／shutterstock提供）

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中時電子報
／整理報導

未被破壞的原始美景及高海拔的壯闊景觀！西藏是許多人心中的「香格里拉」與旅遊聖地。文化部蒙藏文化中心主辦的 「西藏文化藝術節-藏音天鼓西藏音樂會」將於12月7日、8日在國父紀念館盛大演出，音樂會將開放網路及現場免費索票。網路索票11月9日起，並自11月16日起開放現場索票，歡迎民眾踴躍參加。

西藏文化藝術節迄今已辦理4屆，活動舉辦以來深受民眾喜愛，尤其音樂會獲得廣大的迴響。今年文化部為推動多元族群文化，呈現西藏音樂更多元的面貌，特別邀請到曾為達賴喇嘛獻唱，並被譽為最會歌唱的藏族女歌手「葛莎雀吉」來臺演出。本次她將演唱多首西藏各地的傳統民謠，並帶來藏族傳統弦樂器「扎聶」的彈唱。「扎聶」藏語原意是「美妙的聲音」，也是藏族「六弦琴」之意，為西藏音樂中不可或缺的元素。

此外，也再度邀請到優人神鼓共同演出。優人神鼓的表演融合東方傳統武術、擊鼓、太極導引及神聖舞蹈等元素，呈現道藝合一的獨特境界。優人神鼓充滿力與美的表演型態，結合葛莎雀吉純然動人的歌聲，兩者藉由彼此不同的演出型態，又能融合交匯的呈現方式，將帶給民眾一場視、聽覺的心靈饗宴，歡迎民眾踴躍索票。

◎網路索票

一、索票時間：11月9日(星期五)上午10時起，每人限2張(不得重複索取)，索完為止。

二、活動官網索票專區: tibetanfestival.moc.gov.tw

◎親領索票

一、索票時間：11月16日(星期五)上午10時30分起，每人限2張(不得重複領取)，索完為止。

二、索票地點：國立國父紀念館西側一樓服務臺。

(中時電子報)

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