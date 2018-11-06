《波希米亞狂想曲》全球票房狂捲43億 樂壇巨星齊力挺！

2018年11月06日 06:37 中時 徐桐炘

電影《波希米亞狂想曲》以皇后合唱團及其靈魂主唱佛萊迪墨裘瑞（Freddie Mercury）為中心，描述原本默默無名的酒吧駐唱樂團，一路崛起到成為引領著全球流行文化的搖滾之神。殿堂級神團再度「唱響全球」，電影在上週末全球上映便狂捲全球超過新台幣43億票房，霸氣空降冠軍寶座，在台同樣表現不俗，上映3日全台開出超過730萬的佳績，榮登全台外語開片新片票房冠軍。

片商加碼釋出一段全球名人共同致敬佛萊迪墨裘瑞的致敬片段，包含當紅創作天王尚恩曼德斯，葛萊美獎得主傑森瑪耶茲，以及搖滾天團聯合公園吉他手麥克篠田，一同為這個不墜的音樂傳奇再度背書之外，更融合了皇后合唱團當年於1985年感動全世界的真實LIVE AID舞台，再次讚頌皇后合唱團的音樂與主唱佛萊迪墨裘瑞。

超過半世紀以來，皇后合唱團對全球樂壇的影響力可說是跨越國界，一舉一動都息息牽動著世界的目光，除了以一首歌〈Radio Gaga〉便決定了音樂天后「LADY GAGA」的藝名之外，從亞洲紅向國際的江南大叔PSY，更是從不掩飾自己對墨裘瑞崇拜，曾經在TIMES雜誌的訪問中，將他稱為：「一生的偶像和英雄」。

在今日所釋出的致敬影片中，更可見到當今最炙手可熱的流行天王尚恩曼得以「最奔放、狂野且自由的表演者」表達對佛萊迪墨裘瑞的尊敬，總計超過20組、30名全球知名音樂人，極其罕見同框，只為了能替偶像獻上最高敬意！全片熱映中。

(中時 )