小野挺其邁 威力有多大？ 網：核彈變鞭炮

台北市長柯文哲競選總幹事小野，透過影片，向高雄市民表達他「挺其邁」。（陳其邁競選辦公室提供）

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中時電子報
整理報導

為避免台北市「變藍天」，民進黨台北市長選舉「棄姚保柯」傳言不斷。台北市長柯文哲競選總幹事小野昨(5日)以影片表態力挺綠營高雄市長候選人陳其邁，網友認為，其實小野挺其邁影片的威力，因為選情變化牽動，已失去功效，民進黨原本想丟「核彈」，結果變成丟「鞭炮」。

小野表態挺其邁，加上民進黨台北市長候選人姚文智亦喊出「先救高雄」，外界質疑綠營已開始操作棄保，選前關鍵時刻，「柯、綠」是否又合？備受關注。網友在PTT發文，認為其實小野的影片本來要在11月11日，韓國瑜與丁守中合體造勢後才要放出來，這時候威力最大，直接塑造柯韓分裂。結果韓國瑜宣布11號要留在高雄，小野影片失去原本效用，只好趕快放上來，稍微增加柯韓兩邊的矛盾。只能說民進黨原本想丟核彈，結果變成丟鞭炮。網友認為，這招在選前11月21～11月23日丟出來效果最強，會這麼早丟就是還有兩到三個「大招」沒放，一個禮拜丟一個，選前再丟一個，比較符合民進黨。

儘管對小野的動作，柯辦隨即發表聲明，強調這是「出於個人立場的行為」予以尊重。網友認為，小野挺其邁等於正式宣佈，從現在起棄姚保柯，而跑掉「中間選票」的柯，補了「綠色選票」，只會有兩種狀況：1，高票落選、2，驚險過關。如果是1，那就是阿扁模式選2020，屆時整個南方綠都會還給柯一個人情。這一局，柯是最大贏家。

(中時電子報)

文章來源：PTT網址1

文章來源：PTT網址2

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