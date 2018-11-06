新北》蘇貞昌民調慘輸侯友宜 唐湘龍5字揭綠營困境

2018年11月06日 07:55 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰進入倒數階段，據最新新北市長民調顯示，國民黨新北市長候選人侯友宜以54%支持度大幅領先民進黨新北市長候選人蘇貞昌26%，兩人差距高達28%。對此，資深媒體人唐湘龍指出，綠營在新北面對的困境是明星級市長民調很低，議員壓力更大，且「動員不出來」。

據聯合報昨公布最新民調顯示，侯友宜支持度為54%，蘇貞昌為26%，雙方差了28%。相較於上次的民調結果，侯友宜增加6%的支持度；表態支持蘇貞昌的選民則有26%，雖相較於上次增加約2%的支持度，仍未縮短雙方差距。

對此，唐湘龍在政論節目《少康戰情室》上指出，蘇貞昌有先天上面的不利，蘇從2008年的選舉到現在，已經輸10年了，真的是「輸真慘」。唐說這10年不管黨內選舉或參與的公職選舉，沒有一次贏的，這一次唐湘龍當然也不看好他。

即使民調數字相差很多，但唐湘龍認為蘇貞昌不可能輸這麼多，「如果輸個10%、15%，我覺得蘇貞昌都應該青燈木魚伴一生了」。但像這樣的民調出現時，他說該擔心的不是蘇貞昌，而是那些市議員。

「若連明星級的市長候選人支持度都這麼低，那些市議員壓力會非常非常大」。唐認為這一次比較可能會出現的是，許多綠營市議員在選舉後期會感受到很大壓力，因為「動員不出來」，不管母雞帶小雞，小雞要拱母雞，都會非常困難。

(中時電子報)