MLB》日職最速左投 菊池雄星挑戰大聯盟

2018年11月06日 08:12 中時電子報 盧品青

日職西武獅菊池雄星準備進軍大聯盟了，在球團同意放人之後，這位27歲的左投終於要實現多年來的美國夢。菊池早在2009年就打算赴美，後來被日職說服留下，8年來累積74勝48敗、防禦率2.81，已經在大聯盟球團的雷達裡。

來得早不如來得巧，大聯盟第一左投柯蕭(Clayton Kershaw)選擇留隊，各隊正瘋搶先發投手，左投更是稀缺，除了炙手可熱的大鬍子凱寇(Dallas Keuchel)、柯賓(Patrick Corbin)之外，菊池可望成為左投市場的另一支潛力股。

菊池雄星當年是學弟大谷翔平的偶像，大谷旅美取得成功，也讓大聯盟球隊更願意投資日籍投手。美國球探基本滿意菊池的球速(穩定的時速150公里)，他去年以一球時速158公里改寫日職左投紀錄，在左投界是罕見的怪物。雖然沒像田中將大那樣被美國人視為王牌級投手，菊池大約也與剛離開洋基的傑哈普(J.A. Happ)相去不遠，他被估計最高可成為第二號先發。

去年大谷翔平用舊制入札，火腿賺進2000萬美金，大谷只領到底薪和簽約金。大聯盟球員工會推出新版入札制度，也就是球團只能從球員合約拿到一定比例(最高20%)的入札金，西武能分到多少錢，要看菊池雄星能簽到多大的合約了。

(中時電子報)