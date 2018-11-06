高雄》最強菜販見面被消費？ 陳樹菊：害韓國瑜被罵 我真歹勢

2018年11月06日 08:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

高雄選戰藍綠勢均力敵，任何一方動作都被強烈檢驗。韓國瑜日前和台東愛心菜眅陳樹菊同框出席募款會，引來媒體大幅報導。陳樹菊當日一句話說，「不是來跟韓國瑜見面」，引起綠營對韓國瑜群起攻之，陳樹菊對此過意不去表示，我不覺得自己被消費，害韓國瑜被罵，我覺得很不好意思。

韓國瑜和陳樹菊一起出席募款會，最強菜販合體是3日當天熱門話題，韓國瑜對手陣營緊盯當天活動，關注陳樹菊是否出面力挺韓國瑜。結果當天陳樹菊的一句話「今天不是來跟韓國瑜見面的」，引來民進黨高雄市長候選人陳其邁和立委管碧玲批評「韓國瑜惡質操作，消費陳樹菊」。

聯合報報導，得知韓國瑜遭批，陳樹菊心中過意不去，與她情同姐妹的台東縣長夫人陳怜燕說，陳樹菊得知韓國瑜因為自己被罵，打電話跟她說「害韓國瑜被罵真歹勢，尬對不起韓國瑜」。

陳樹菊昨接受媒體訪問也澄清，其實主辦單位有告知韓國瑜會來，也知道他這個人，但不認識他。對於最強菜販合體一事，她的本意是想說，「今天只是來參加募款活動的」，不過因為太過緊張，才會脫口而出「今天不是來跟韓國瑜見面的」。

陳樹菊強調，自己不去管政治的事，對於外界批評韓國瑜消費她，「我自己不感到被消費，韓國瑜真的很好心，幫孤兒募款」。

樹菊阿嬤無端捲入政治，網友對她感到心疼。網友留言說，「綠媒一次傷害兩個人！見獵心喜抹黑造謠最厲害！」、「陳菊心中有愛最美！」、「逮到機會抹黑韓國瑜？人家樹菊根本沒有在意」、「天使樹菊嬤」。

(中時電子報)