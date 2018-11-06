反同教授提「陰道無菌」論 讓婦科醫集體崩潰

2018年11月06日 08:50 中時電子報 莊楚雯

中選會昨天(5日)舉行是否限定婚姻為「一男一女」的公投第10案意見發表會，正方代表政大教授許牧彥竟發言時，竟勸大家「不要有口交和肛交的性行為」，因為「陰道幾乎無菌」而腔門直腸有700種細菌。此話一出，立刻被多位婦產科醫生集體打臉！身為婦產科醫師的立委林靜儀也在臉書發文，表示陰道內也有乳酸菌、念珠球菌、大腸桿菌等細菌，「謝謝許先生讓大家知道，性教育是專業，請老師們要好好的教。」

許牧彥在辯論會中說「為了你好，請不要去口交和肛交」是不健康的，因為陰道是由40層皮膚組成，接近無菌，但肛門直腸「只有一層皮膚」，還有700種細菌，口腔則將近500種，並拿出看板輔助說明，許牧彥還說，這是一位女醫生傳的資料「因為她看不下去了！」

對此，林靜儀怒批許牧彥在胡扯，陰道不可能無菌！「陰道內有常在的乳酸菌叢維持陰道的微酸性」，還有念珠球菌、大腸桿菌，葡萄球菌等，「只是在免疫力好的情況下情況下，這些菌叢和平共處在一個平衡狀態」。

林靜儀更嘲諷，如果肛門直腸只有一層皮膚「你這樣大便太硬的話，直腸不就破了？那做大腸鏡不就超危險？」

而牙醫師史書華也留言，「口腔裡的細菌一般統計是四百多種，全身上下菌種最多的地方在口腔跟手，腸道細菌數目最多但菌種很少」、「如果有這麼多種細菌，表示腸道菌種平衡很差，那他的肛門應該每天在吐？」還說想要無菌的話，干脆性交前把陰莖高溫高壓消毒吧。

林靜儀感嘆，健康教育老師不教，要同學「自己看」、「長大就會了」，結果就會像許牧彥教授這樣亂找資料，「謝謝許先生再一次讓大家知道，性教育是專業，請老師們要好好的教，請家長們讓孩子好好地學。」

(中時電子報)

翻攝自 YOUTUBE (34分47分開始)