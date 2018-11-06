NBA》隆多成第一射手？湖人恐有大麻煩

湖人控衛隆多持球進攻。（美聯社資料照）

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中時電子報

湖人隊前役慘遭暴龍羞辱，首節打完就落後25分(17-42)，中途差距一度達到31分之譜(10-41)，雙雙刷新隊史難堪紀錄。自從聯盟設立投籃計時器以來，湖人從未在首節被痛宰至這步田地。

詹姆斯(LeBron James)今年5月才在季後賽率領騎士橫掃暴龍，暴龍總教練還因防守不力遭到撤換。如今暴龍改頭換面，買來了兩度最佳防守球員里歐納德(Kawhi Leonard)，問題是里歐納德根本就沒上場，湖人居然也被打著玩。

名人堂球星「俠客」歐尼爾(Shaquille O’Neal)告訴《今日美國》說：「詹姆斯到了新球隊都會有陣痛期的，只是湖人隊需要更多的射手，詹姆斯永遠都需要射手的。」言下之意，詹皇目前場均26.8分、7.6籃板、7.7助攻都是全隊第一，他並沒有水土不服，他其實只需要幾個會投籃的隊友而已，這個要求很過份嗎。

「球哥」鮑爾(Lonzo Ball)聽了恐怕會很難受，他好不容易從隆多(Rajon Rondo)那邊爭回先發的位置，沒想到表現還是比不上隆多。隆多場均11.9分，6.6助攻都勝過球哥，而且投籃命中率56%、三分球命中率53%，而全隊平均只有49%和34%，二號得分手庫茲馬(Kyle Kuzma)僅28%外線命中率。當隆多成為你全隊第一射手的時候，你就該明白球隊有大麻煩了。

歐尼爾對湖人還是比較樂觀的，他預估「湖人可以打到季後賽第2輪吧，畢竟有8個席位那麼多。」然而從另一方面來說，詹姆斯多年來連續闖進分區決賽與總冠軍賽的紀錄也注定要中斷了。

(中時電子報)

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