暖爸女兒出生日搜刮20家報紙 18年後送出「時空膠囊」網感動

2018年11月06日 08:57 中時電子報 張國欽

台中一位爸爸在女兒出生當晚，為了讓孩子長大後知道出生時，自己國家與世界是什麼樣子，於是搜刮了全台各家報紙，如今女兒已是18歲亭亭玉立少女，他也將自己親手打造的「時空膠囊」交給女兒，故事登上臉書後，感動許多網友，大讚原PO是浪漫的超級暖爸。

這名薛姓暖爸在臉書不公開社團「爆廢公社」發文表示，他在女兒出生那一晚，把架上所有可以買到的報紙都買了，目的是讓女兒未來回頭檢視時，能瞭解自己出生時的國家、世界是什麼模樣，他在女兒11月5日18歲農曆生日這天，終於親手把膠囊交給女兒。

原po還附上當年買到的報紙照片，算一算約有20家報紙，有中國時報、臺灣時報、中央日報、自立晚報、聯合報、中國晨報、太平洋日報、工商時報、民眾日報、經濟日報、民生報、台灣日報、自由時報、大成影劇報、電子時報及幾份外文報紙。18年前儼然是平面媒體的戰國時代。

暖爸18年前女兒出生當晚買到的報紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

暖爸18年前女兒出生當晚買到的報紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

暖爸18年前女兒出生當晚買到的報紙。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友看完紛紛留言大讚「很有意義的禮物」、「另類女兒紅」、「很好的回憶禮物，很多絕版報紙」、「未免太浪漫了吧，好感動」、「前世情人，好用心好感動」、「真的太特別，好用心的爸爸」。有人感嘆：「好多都停刊了，現在都買不到了」、「看了當年的新聞標題，台灣好像沒進步」、「原來核四吵這麼久」、「以前好多報社」。

(中時電子報)