雙11果粉教戰守策 這樣做 iPhone XR現折8千元

2018年11月06日 10:04 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

雙11快來了！想撿便宜的人恐怕又要失心瘋，這大型促銷活動每年都會釋出超級好康，其中最引人注目的就是手機產品。最近想買新款手機的人快照過來，今年最優惠雙11折扣，竟然iPhone XR可現折8千元，這將是市場難得一見的漂亮價格！

根據網路溫度計報導，雙十一促銷檔期，各信用卡或行動支付公司或第三方導購點數回饋，都會祭出讓人心動的購物優惠方案，只要懂得搭配組合，最高甚至可折價近萬元！來看看內行人整理的最強購物教戰守策，怎麼在這次雙十一拿到最多折扣，搶到現折8千元的iPhone XR。

#PChome：玉山Pi錢包信用卡回饋最強

玉山銀行與PChome繼聯手推出有「無腦神卡」的Pi信用卡後，這次雙11再一連推出五波活動，其中「雙11搶購第二波」中，單筆滿28,000元以上贈送5,200元刷卡金，搭配「活動五 Pi 信用卡雙11加碼」單筆滿10,000元以上加贈1,100元刷卡金，加上信用卡本身的回饋與導購優惠，回饋率可高達29%。

以定價32500元的iPhone XR 256GB為例，符合單筆滿28,000元以上，贈5,200元刷卡金；11月11日下單單筆滿10,000元以上，加贈1,100元刷卡金；玉山Pi信用卡綁定拍錢包再享3.5%回饋，等值1137元的P幣，最後如果透過LINE購物導購還可以再享3%點數回饋，等值975元，也就是說刷卡金加點數回饋總共可折：5200+1100+1137+975=8412元。等同只要約2萬4000元、比64GB還便宜的價格，就可以入手頂規256GB的iPhone XR。

#樂天市場：國泰世華MasterCard回饋達20%

日本樂天市場此次雙十一節也與國泰世華、花旗銀行、玉山銀行、匯豐銀行等合作推出信用卡回饋活動，其中以國泰世華銀行的回饋率最高，只要刷MasterCard單筆分期滿11,111元，登錄活動就贈送2,222元刷卡金，換算下來回饋率高達20%；透過LINE購物導入可再享3%點數回饋、SHOPBANK可享2%至8%現金回饋，是想要購買的物品金額在萬元左右的首選優惠活動！

當然，除了上述兩個較多人討論的優惠之外，還有不少電商平台與信用卡合作推出的雙十一優惠活動，以上只是列出回饋率高、單筆金額高的幾個例子。其實只要善用活動優惠、信用卡本身的回饋、導購回饋，以及透過領取折價券取得的優惠，通常都能搭配出不錯的價格，想要趁雙十一撿便宜的網友，可千萬別錯過這波一年一度的電商盛會！

(中時電子報)