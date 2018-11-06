早餐吃這些反而更累 比不吃早餐還糟糕

2018年11月06日 09:23 中時電子報 張哲瑋

醫師、營養師一再強調早餐的重要性，提醒不吃早餐恐影響一天的精神和專注力，但健康資訊網站「好食課」指出，早餐吃白吐司、果汁等高升糖指數食物，反而會讓人更累、恍神、記憶力減退，後果比不吃早餐還嚴重。

營養師林世航在「好食課」撰文，高升糖指數食物在人體消耗後，容易引起身體進入疲累恍神狀況。有學者針對兒童進行研究，讓學童在早上八點喝果汁當早餐，結果在早上十點時出現反應遲鈍狀況，甚至比不吃早餐更恍神。

升糖指數是指食物影響血糖的程度，高升糖指數是指此食物會早成血糖快速上升，快速下降。

為了避免吃早餐更累更恍神，早餐的選擇應避免高升糖指數食物，如白吐司、白米，或者添加砂糖跟蜂蜜類的食品。有研究指出，相對吃低纖維早餐的人，攝取高纖維早餐形式的人較不容易感到疲累，而高纖維食物通常為低升糖指數食物，如燕麥、蘋果、多數蔬菜。

另外研究顯示，吃早餐會有比較好的記憶力跟反應力，在1998年裡的一項人體研究發現，如果有吃早餐的人都呈現比較好的記憶力。也有針對學童探討吃早餐與學童的心算能力，結果發現，有吃早餐的學童，出錯率較低，且反應時間更快。

吃早餐不只是件很酷的事，更是一件很重要的事。不僅會影響生理狀況，也會影響精神層面。同時也要注意選擇早餐的形式，以低糖高纖為主，建議可以選擇全麥吐司、五榖雜糧麵包，或者水果跟雜糧飲都是可以參考的選擇。

(中時電子報)