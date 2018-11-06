《好戲刊》出刊 2019賀歲系列 6檔鉅作登場

2018年11月06日 10:17 中時電子報 綜合報導

臺灣戲曲中心發行的藝文訊息刊物《好戲刊》2019年1-2月號已經出刊，介紹1-2月份臺灣戲曲中心的重要藝文訊息，陳列於大台北地區各捷運站、藝文館所、大台北市各區公所，供民眾免費取閱。

2019年國立傳統藝術中心所轄臺灣戲曲中心邀請6大劇團製作了6檔精采賀歲節目，邀請觀眾一起走入音樂、戲曲、舞蹈等歡樂有朝氣的劇場世界。

率先登場的舞鈴劇場《VALO首部曲─阿米巴》，以扯鈴為圓心，劇場創意為半徑，演出內容包含舞鈴、舞蹈、新馬戲、影像視覺等劇場元素。接著臺灣特技團推出新編《豬咪姑娘招親賽》，同樣以傳統技藝為主軸，結合十二生肖的故事，串聯出豐富精采的表演。民間傳說大年初三是老鼠娶親的日子，好劇團的《老鼠搖滾》以光影面具、搭配搖滾樂及小提琴，創作全新的現代童話。

而雞屎藤舞蹈劇場《府城仙怪誌》即取材自臺南文人許丙丁的章回小說《小封神》，透過掌中戲和舞蹈交錯的鮮活畫面，敘述臺南神怪故事；與之相呼應的還有臺灣豫劇團《蘭若寺》，改編自中國神怪小說《聊齋誌異》中觀眾最孰悉的《倩女幽魂》。國光劇團近年不斷嘗試與突破自我，挑戰新的演出可能，於《熱血》推出三場精采表演。

以上活動及其他豐富內容可至《臺灣戲曲中心》官網、Pubu、凌網、讀冊及Issuu電子書城查閱。。

(中時電子報)