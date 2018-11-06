INFINITI彰化花壇IREDI旗艦展示中心開幕

2018年11月06日 09:32 工商 陳信榮

INFINITI TAIWAN深耕台灣市場，積極拓展豪華車市場版圖，自2012年起已陸續投入10億元，展開全台IREDI（INFINITI Retail Environment Design Initiative）旗艦展示中心據點升級計畫，目標在2020年前，於全台完成12間IREDI旗艦展示中心。繼今年2月新莊IREDI正式開幕，彰化花壇IREDI旗艦展示中心在經過完整試營運後開幕，最新上市的INFINITI全新極智夢想休旅QX50，也進駐彰化花壇IREDI旗艦展示中心。

為展現INFINITI TAIWAN對中台灣市場的重視，斥資3,000萬元於彰化主要交通幹道上，打造全新彰化花壇IREDI旗艦展示中心，並完美移植依循全球設計規範的規格與服務規範，將軟、硬體一舉全新升級。彰化花壇IREDI旗艦展示中心占地600坪的展間空間，融合了簡約時尚、節能環保、人性關懷等設計特色，完美詮釋INFINITI品牌「Daring大膽挑戰」、「Forward前瞻科技」與「Human以人為本」的品牌核心價值。建物的外觀上，強調動感的視覺衝擊，並以天然與節能的角度思考，採用大量天然白洞石與實木，反映INFINITI重視人性感受的品牌精神；建築內景，則以舒適與人文氣息為概念，透過融合Lobby（接待）、Lounge（休憩）、Gallery（藝廊賞車）三大元素，營造兼具質感及溫度的賞車環境，搭配INFINITI車主獨享的貼心服務—「全方位車主體驗」，提供車主貴賓最溫暖舒適的賞車氛圍。

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