誇張！假男友騙蒙眼嘿咻沒事 真男友動手教訓被起訴

2018年11月06日 09:43 中時電子報 張達智

天下事真的無奇不有！一名男子隨機撥打電話找女性搭訕，竟有一名高雄女子真的誤認他是在台北工作的男友，還應男子要求進行「矇眼性愛」；無恥男食髓知味又約第2次，女子驚覺自己竟和陌生男發生關係，崩潰急叩正牌男友來救，真男友暴打假男友一頓，結果女子提告性侵不成，反倒是正牌男友被依傷害罪起訴。

這起離譜事件起源於去年7月。據蘋果報導，家住台北40多歲的張男，隨機撥打手機號碼找女性，竟然真讓他找到一名高雄女子，誤認他是在台北工作的楊姓男友。之後張男天天假冒女子男友打電話聯絡感情。

8月張男以工作壓力大為藉口，要求女子戴眼罩、脫光衣服等他進行刺激的「矇眼性愛」抒壓，女子還真的乖乖與張男發生關係。張男又約第2次，這回女子忘了戴眼罩，才發現上回大戰的對象竟是陌生人！

女子「以死相逼」將張男留下，並急叩正牌男友楊男。楊男到場痛扁張男一頓，並帶女友提告。不料檢察官調查發現，張男雖然用欺騙手法讓女子跟他發生關係，卻不符「暴力脅迫或違反其意願」，因此並不構成《刑法》強制性交罪；此外「詐術性交」，刑法構成要件是被害人在性行為發生時為已婚狀態，被告施用詐欺讓被害人誤以為是自己的配偶，才能成立，而告訴人當時未婚，並不符合，因此處分不起訴。

張男反告女子對他私行拘禁、楊男毆打他涉犯傷害罪。台北地檢署調查後，對女子處分不起訴，至於楊男被控傷害的部分，因為事證明確，檢察官只能依法起訴。

(中時電子報)