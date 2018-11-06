誇張！假男友騙蒙眼嘿咻沒事 真男友動手教訓被起訴

女子誤認陌生男為男友，竟跟他進行「矇眼性愛」。（達志影像/shutterstock提供）

友善列印
中時電子報

天下事真的無奇不有！一名男子隨機撥打電話找女性搭訕，竟有一名高雄女子真的誤認他是在台北工作的男友，還應男子要求進行「矇眼性愛」；無恥男食髓知味又約第2次，女子驚覺自己竟和陌生男發生關係，崩潰急叩正牌男友來救，真男友暴打假男友一頓，結果女子提告性侵不成，反倒是正牌男友被依傷害罪起訴。

這起離譜事件起源於去年7月。據蘋果報導，家住台北40多歲的張男，隨機撥打手機號碼找女性，竟然真讓他找到一名高雄女子，誤認他是在台北工作的楊姓男友。之後張男天天假冒女子男友打電話聯絡感情。

8月張男以工作壓力大為藉口，要求女子戴眼罩、脫光衣服等他進行刺激的「矇眼性愛」抒壓，女子還真的乖乖與張男發生關係。張男又約第2次，這回女子忘了戴眼罩，才發現上回大戰的對象竟是陌生人！

女子「以死相逼」將張男留下，並急叩正牌男友楊男。楊男到場痛扁張男一頓，並帶女友提告。不料檢察官調查發現，張男雖然用欺騙手法讓女子跟他發生關係，卻不符「暴力脅迫或違反其意願」，因此並不構成《刑法》強制性交罪；此外「詐術性交」，刑法構成要件是被害人在性行為發生時為已婚狀態，被告施用詐欺讓被害人誤以為是自己的配偶，才能成立，而告訴人當時未婚，並不符合，因此處分不起訴。

張男反告女子對他私行拘禁、楊男毆打他涉犯傷害罪。台北地檢署調查後，對女子處分不起訴，至於楊男被控傷害的部分，因為事證明確，檢察官只能依法起訴。

(中時電子報)

暖爸女兒出生日搜刮20家報紙 18… 富商車震女教師 紀錄器一句「拜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。