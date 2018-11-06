中華三菱推出「座享其成」優惠購車方案

中華三菱推出「座享其成」優惠購車方案。圖／業者提供

友善列印
工商

衝刺年終業績，中華汽車宣布，凡於11月底前購買三菱品牌NEW COLT PLUS、GRAND LANCER、NEW OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO、OUTLANDER PHEV任一車種，即可獲贈市價4.58萬元的「TAKASIMA高島頂級按摩沙發」，即日起至11月底於官網預約後至展示中心試乘中華三菱乘用車任一車款，即贈送統一超商百元購物金、品牌宣言潮包，購車還可參加10萬公里免費定期保養抽獎活動。

中華車指出，三菱日本原裝跑旅ECLIPSE CROSS，11月限時限量推出S-AWC特仕版，搭載S-AWC全時四驅等系統、ACC主動式等距定速巡航系統、LED頭燈、HUD抬頭顯示器、SDA多媒體連結系統、EPB電子式駐剎車、全景天窗、ROCKFORD環繞音響與日本原廠遮物捲簾，優惠價109.9萬元。

中華商旅車ZINGER也上市2019年式車款，配備全新觸控式多功能影音系統，整合導航、倒車影像輔助、藍芽手機連結、音樂等，更加入手機鏡射功能；安全面搭載三合一盲區偵測警示系統、ISO-FIX兒童安全座椅固定機構及全車三點式安全帶等多達有22項主被動安全配備，訂價63.5萬～74.9萬元，11月購車除可獲贈「TAKASIMA高島頂級按摩沙發」，還有50萬元零利率分期購車優惠。

(工商 )

台灣福斯上市性能鋼砲Golf GTI P… 111年大考入學新變革「不只考選…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。