中華三菱推出「座享其成」優惠購車方案

2018年11月06日 09:46 工商 陳信榮

衝刺年終業績，中華汽車宣布，凡於11月底前購買三菱品牌NEW COLT PLUS、GRAND LANCER、NEW OUTLANDER、ZINGER、ECLIPSE CROSS、PAJERO、OUTLANDER PHEV任一車種，即可獲贈市價4.58萬元的「TAKASIMA高島頂級按摩沙發」，即日起至11月底於官網預約後至展示中心試乘中華三菱乘用車任一車款，即贈送統一超商百元購物金、品牌宣言潮包，購車還可參加10萬公里免費定期保養抽獎活動。

中華車指出，三菱日本原裝跑旅ECLIPSE CROSS，11月限時限量推出S-AWC特仕版，搭載S-AWC全時四驅等系統、ACC主動式等距定速巡航系統、LED頭燈、HUD抬頭顯示器、SDA多媒體連結系統、EPB電子式駐剎車、全景天窗、ROCKFORD環繞音響與日本原廠遮物捲簾，優惠價109.9萬元。

中華商旅車ZINGER也上市2019年式車款，配備全新觸控式多功能影音系統，整合導航、倒車影像輔助、藍芽手機連結、音樂等，更加入手機鏡射功能；安全面搭載三合一盲區偵測警示系統、ISO-FIX兒童安全座椅固定機構及全車三點式安全帶等多達有22項主被動安全配備，訂價63.5萬～74.9萬元，11月購車除可獲贈「TAKASIMA高島頂級按摩沙發」，還有50萬元零利率分期購車優惠。

(工商 )