高雄》陳其邁看中天研究空戰成果 網友：變成韓國瑜的形狀

2018年11月06日 09:57 中時電子報 邱文秀

韓國瑜很早就扮牛仔裝。(宋立彬臉書)

親綠名嘴王時齊在線上節目上透露，高雄市長參選人陳其邁半夜會看中天，研究國民黨候選人韓國瑜到底是怎麼打空戰的。PTT網友統計近日陳其邁舉止，發現陳其邁總是跟著韓國瑜腳步走，笑稱「每天研究韓劇到半夜，已經都是韓總的形狀了!」

親綠名嘴王時齊在節目《雲端最前線》指出，陳其邁半夜會看中天新聞，研究國民黨候選人韓國瑜到底是怎麼打空戰的。看完中天新聞之後，半夜3點半才睡覺，其實蠻辛苦的，跑完行程，還要看敵手到底是如何進行空戰招式，並予以分析想辦法破解。

PTT鄉民deathsong統計陳其邁近來舉止發文「陳其邁你不要一直當跟屁蟲好嘛!」，統計韓國瑜辦北漂青年直播，陳其邁推了個北漂廣告(但反而幫韓國瑜催票，被網友戲稱年度自殺大作。)韓總主打「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」。陳其邁原本主軸正義溫暖，後來主打北漂廣告，現在又變成經濟市長。

台南市議員謝龍介在節目上說「我跟你講造勢有幾個等級，進場10分鐘以內上台都叫小學生領獎狀，20分鐘以上是熱門候選人的基本，30分鐘以上那叫天王等級。」陳其邁原本小學生衝上台領獎狀，《三立》報導陳其邁1分鐘路程走20分鐘。韓總到深綠旗鼓鹽開晚會，陳其邁也要到深藍左營開晚會。

韓國瑜推醫療觀光，陳其邁喊醫療長照，一通電話醫生護士到府服務，享受最即時、最方便、最完整服務，讓長輩不用騎車去看病。

韓國瑜上《東森》節目專訪說把一間深綠滷肉飯吃成藍的，陳其邁跟著上同一個節目，也說他把一間深藍牛肉麵吃成綠的。韓國瑜晚會有婦人太激動昏倒，陳其邁:我這邊也有人昏倒。韓國瑜:陳清茂倒戈；陳其邁:美濃很多深藍里長倒戈(根據中選會資料 美濃並無國民黨籍里長)。

韓國瑜政見:讓高雄巨人站起來；陳其邁:我的政見就是批評韓國瑜的政見。網友最後說「拜託陳其邁，選舉有自己的風格好嗎?」

底下網友留言「還學韓穿牛仔裝」、「狂粉就這樣，一定要模仿偶像做事」、「其邁是專業的韓粉...」、「你在說你嗎 你在說你嗎 你在說你嗎」、「那差不多要洗頭直播了，會去館長那邊嗎?」、「什麼時候其邁要理光頭穿藍襯衫，好期待」、「這不是草包 那什麼是草包 完全跟著禿子走」、「都跟你說邁導晚上回家還要看中天了」、「邁導每天研究韓劇到半夜 已經都是韓總的形狀了」、「禿子跟著月亮走！吉邁跟著禿子走！」、「真的很怕其邁落髮」、「邁拷貝，不要再拷貝了」。

(中時電子報)