淡海輕軌即將通車 陳偉杰要求班次時間應5-6分鐘一班 以提高搭乘誘因

2018年11月06日 09:51 中時電子報 綜合報導

新北三環三線之一的淡海輕軌歷經3年終於準備通車，對改善淡水交通將有明顯幫助，不過新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)議員候選人陳偉杰提醒，班次間距務必符合民眾需求，他具體建議在初期試營運階段，就應改成8-10分鐘一班車，等到營運穩定，就應比照淡水線，尖峰時段5-6分鐘一班車，離峰時間則可延長，提高民眾搭乘意願。

淡海輕軌全長7.34公里，共有11個車站，按照目前新北市捷運局的班次規劃，在營運初期每15分鐘一班車，陳偉杰認為班次時間過長，不符合民眾期待，應縮短10分鐘內就一班車。

陳偉杰說，捷運局也規劃載客穩定後，班次會調整成平日尖峰7.5分鐘一班車，假日則延長8.5分鐘一班車。但陳偉杰表示，已經有許多民眾向他反應，希望縮短等車時間，淡海輕軌應該比照淡水線班次區間，尖峰時刻保持5-6分鐘一班次，尤其上下班時刻，淡海輕軌的載客數可能達到兩三萬人，捷運局應該以便民為考量，縮減班次時間，讓民眾更快速安全抵達目的地。

陳偉杰指出，淡水交通雍塞是老問題，民眾總是抱怨要檢討，但都沒見具體解決。尤其地方利益盤根錯節，已經很多人告訴他，淡水部份道路難打通、橋也蓋不起來，與「人」有關，到底誰不支持改善交通？不願以合理條件接受土地徵收，罔顧民眾行的權益，只求當選過關？陳偉杰認為，他沒有包袱，將來進入議會一定會以民眾權益為優先，拒絕地方利益共生結構。

陳偉杰建議，新北市捷運公司於淡海輕軌營運初期，先不要把營利、賺錢擺在首位，輕軌是便利民眾通行的大眾交通工具，即使虧錢也應該以民眾搭乘的便利性為優先考量，台北捷運營運將近20年也沒賺錢，但卻是台北市民眾來往的重要工具，也是台北市的指標。

陳偉杰也呼籲新北市議員應該不分藍綠，與他一起爭取縮減輕軌班次時間，不但提升搭乘誘因，也符合民眾對輕軌捷運的期盼。

(中時電子報)