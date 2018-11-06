淡海輕軌即將通車 陳偉杰要求班次時間應5-6分鐘一班 以提高搭乘誘因

新北市第一選區議員候選人陳偉杰 提供

友善列印
中時電子報
綜合報導

新北三環三線之一的淡海輕軌歷經3年終於準備通車，對改善淡水交通將有明顯幫助，不過新北市第一選區(淡水、八里、三芝、石門)議員候選人陳偉杰提醒，班次間距務必符合民眾需求，他具體建議在初期試營運階段，就應改成8-10分鐘一班車，等到營運穩定，就應比照淡水線，尖峰時段5-6分鐘一班車，離峰時間則可延長，提高民眾搭乘意願。

淡海輕軌全長7.34公里，共有11個車站，按照目前新北市捷運局的班次規劃，在營運初期每15分鐘一班車，陳偉杰認為班次時間過長，不符合民眾期待，應縮短10分鐘內就一班車。

陳偉杰說，捷運局也規劃載客穩定後，班次會調整成平日尖峰7.5分鐘一班車，假日則延長8.5分鐘一班車。但陳偉杰表示，已經有許多民眾向他反應，希望縮短等車時間，淡海輕軌應該比照淡水線班次區間，尖峰時刻保持5-6分鐘一班次，尤其上下班時刻，淡海輕軌的載客數可能達到兩三萬人，捷運局應該以便民為考量，縮減班次時間，讓民眾更快速安全抵達目的地。

陳偉杰指出，淡水交通雍塞是老問題，民眾總是抱怨要檢討，但都沒見具體解決。尤其地方利益盤根錯節，已經很多人告訴他，淡水部份道路難打通、橋也蓋不起來，與「人」有關，到底誰不支持改善交通？不願以合理條件接受土地徵收，罔顧民眾行的權益，只求當選過關？陳偉杰認為，他沒有包袱，將來進入議會一定會以民眾權益為優先，拒絕地方利益共生結構。

陳偉杰建議，新北市捷運公司於淡海輕軌營運初期，先不要把營利、賺錢擺在首位，輕軌是便利民眾通行的大眾交通工具，即使虧錢也應該以民眾搭乘的便利性為優先考量，台北捷運營運將近20年也沒賺錢，但卻是台北市民眾來往的重要工具，也是台北市的指標。

陳偉杰也呼籲新北市議員應該不分藍綠，與他一起爭取縮減輕軌班次時間，不但提升搭乘誘因，也符合民眾對輕軌捷運的期盼。

(中時電子報)

高雄》陳其邁看中天研究空戰成果… 他是南投的曙光！議員候選人游顥…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。