他是南投的曙光！議員候選人游顥：點亮觀光、照顧農民

2018年11月06日 09:53 中時電子報 綜合報導

近年來，因兩岸關係緊張衝擊台灣觀光產業，陸客的減少對於地方經濟影響很大。游顥是南投縣(竹山、鹿谷)議員參選人，南投縣內有許多知名觀光景點，他希望上任後有效行銷竹山、鹿谷區的特色觀光，將觀光客引進來，再把農產品賣出去。

游顥就讀於台灣大學政治研究所博士班，曾獲2013年救國團頒獎南投縣傑出社會青年，並任職於立法委員吳育仁國會辦公室主任；之前參選議員時，更有洪秀柱及8名等多名中央級民意代表站台的紀錄，在地方擁有影響力。他說，自己不是含著金湯匙的正二代和富二代，在立法院工作練功夫，更持續努力進修，為的就是以最專業的知識與能力，為大家做事、為地方爭取更多建設、貢獻鄉里。

眼看選戰逼近，游顥釋出清楚明瞭的10項政見，分別是「連結中央部會及國會資源，服務優先、建設第一」、「點亮觀光，推動網路集APP店家行銷課程；引進企業旅遊、活絡市區及廟宇商圈，擴大商圈。」、「推動親子公園，建立健全又多功能的運動環境設施」、「爭取補助各村里及社區至少一筆改善經費」、「加強監督集水區出流管制，穩定農田灌溉。」、「照顧農民，協助農產收購與外銷等」、「提升教育品質及墊子化教育環境，改善資源不均。」、「建立青年返鄉就業創業諮詢平台，提供輔助基金申請的輔導窗口。」、「提升老人福利，建立獨居老人安心通報網等。」、「建立新住民關懷協會及聯誼會，提供相關資源及法律扶助。」為的都是要讓南投變得更好。

游顥在四年前競選失利，但沒有因此倒下不起，而是立即成立服務處持續服務地方，協助鄉親許多法律服務、兵役、醫療等陳情請託案。這一次，游顥期盼鄉親可以給他一次當選議員的機會，一起拚竹山、鹿谷未來的發展！

(中時電子報)