遭襲後首次出面 賴香伶：持續為勞工權益努力

2018年11月06日 10:28 中時 陳君瑋 、 吳堂靖

台北市勞動局長賴香伶重返工作崗位參加市政會議。（陳君瑋攝）

北市勞動局長室擺滿慰問花籃。（吳堂靖攝）

台北市勞動局長賴香伶上周遭勞運人士李明彥持鋼筋攻擊，傷見顱骨、緊急送醫縫11針，賴6日早上出席市政會議，左眼周仍可見明顯瘀青，預計下午回診拆線。賴受訪時精神仍虛弱，她表示，身體復原差不多，非常感謝市府同仁的關心，也希望跟同仁一起努力提供勞動權益。

賴香伶10月31日遭男子李明彥持鋼筋毆傷頭部，11月2日從仁愛醫院出院返家休養後，6日回到市府繼續上班。她左眼上方的紗布已經取下，瘀血也比出院時消腫許多。賴香伶受訪時表示，勞工目前遇到的狀況還是很多，例如派遣勞工、勞工訴訟、提升工作環境等等問題，她會和同仁一起努力。

經過5天的休養，賴香伶出席柯文哲請假投入選戰前的最後一個市政會議，一早辦公室也擺滿慰問花籃，賴表示，事後回想起來，該名勞工這1、2年確實常來勞動局，自己比較擔心第一線同仁還有社工、就服員等社會安全網部分，會再想想如何關懷該名勞工，勞工問題很多樣，像是派遣勞工、勞工訴訟或是勞動環境的提升等，希望跟著勞動局團隊一起努力，也謝謝很多工會夥伴的慰問。

對於派遣勞工的修法議題， 賴香伶表示，跟經濟部或是勞動部的對話中，談到在採購法部分能不能讓一些比較惡質、狀況不好的公司沒有資格參加，再來是勞動保障部分，讓派遣工轉正或是雇主責任比照勞基法直接雇用條件，這些都須加緊對話和立法，台北市勞動局希望把對勞工的傷害降到最低。

據了解，賴香伶今天下午將赴醫院拆線回診，待醫師開立診斷證明書後，才會確定明天是否正式上班，勞動局同仁表示，局長即便在休養中也心繫工作，令同仁十分不捨，未來規畫加強硬體設施，提升辦公安全。

(中時 )