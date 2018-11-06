涉炒作順發股票逃亡近20年 「亞聚陳」陳文吉獲不起訴

2018年11月06日 10:15 中時 陳志賢

曾在股市叱吒風雲的股市聞人「亞聚陳」陳文吉，因被控炒作順發3C股票遭通緝，陳文吉逃亡海外近20年後，今年3月間返台歸案，檢方諭令50萬元交保。台北地檢署歷經數月偵查後，認為陳文吉炒股事證不足，今早將陳文吉不起訴。

現年80歲的陳文吉，早在1987年就投身資本市場，靠著介入亞洲聚合公司而成為大股東，迅速累積數十億元身價，他也因此被業內稱為「亞聚陳」。

陳文吉曾捲入喧騰一時的台鳳炒股案，1997年至1998年間，台鳳前負責人黃宗宏，以屏東龍泉新市鎮計畫為題材，透過綽號「亞聚陳」的陳文吉，向已故的股市聞人黃任中等人，募資12億元炒作台鳳股票；台鳳案爆發後，1999年9月，陳文吉趁檢調偵辦台鳳炒股案期間，離境潛逃加拿大，2001年間被台北地院發布通緝。

陳文吉一度被調查局列為「追緝外逃要犯」之一，直到2013年才逃過追訴期時效，獲法院判決免訴。

檢方調查，陳文吉另於2005年至2006年間，涉及順發炒股案，另遭北檢發布通緝；今年3月間陳文吉主動返台投案，檢方訊後依違反證券交易法，諭令他50萬元交保，並限制出境、出海及住居。

陳的律師轉述，陳因年紀大了又一身病，因同案被告都不起訴，所以返台投案。

(中時 )