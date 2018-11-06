MLB》大谷翔平入圍新人王 力抗洋基雙雄

2018年11月06日 10:15 中時電子報 盧品青

大聯盟各年度獎項入圍名單出爐，天使隊大谷翔平毫不意外入圍美聯新人王，他的兩位對手也如預期是洋基新秀二壘手托瑞斯(Gleyber Torres)與三壘手安杜哈(Miguel Andujar)。獲獎者將在美國棒球作家協會投票後於下周揭曉。

若不是大谷因傷所苦，這個獎項也不會競爭得這麼激烈。國民菜鳥外野手索托(Juan Soto)入圍國聯新人王，是出了名的能打，但他繳出22轟也跟大谷一樣而已。就如天使教頭所說：「大谷還會投球呢，其他人會嗎？」

由於托瑞斯與安杜哈都是洋基球員，選票可能會稍微分散，畢竟這兩人本來就難分伯仲，就算是叫洋基自己選一個，他們都不太容易選。

安杜哈守備很差，但打擊非常厲害，身為菜鳥他今年壘打數居然超過300個(托瑞斯只有207)，洋基自從傳奇人物狄馬喬(Joe DiMaggio)之後，多少年沒看過安杜哈這樣的猛將。托瑞斯則是更全面，今年還以菜鳥身分入選全明星賽。

如果真的要拿最殘酷的WAR(勝利貢獻值, 可以幫球隊贏多少場球)出來比，托瑞斯2.9，安杜哈2.2，大谷是最高的3.9(打擊2.7+投球1.2)，看起來也應該是大谷來拿。棒球雜誌《Baseball Digest》稍早就已經評選大谷翔平為美聯新人王。

(中時電子報)