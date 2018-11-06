高雄》 發文喊「韓國瑜凍蒜」沒人理 醫師朱家煌被洗版

2018年11月06日 10:28 中時電子報 邱文秀

陳其邁出席醫師節慶祝大會，台上自嗨高喊凍蒜，台下民眾嗆「想得美」。（柯宗緯翻攝）

台上喊陳其邁當選，台下鴉雀無聲 民眾：想得美 不想聽陳其邁唱歌，可以快轉1:20秒

民進黨高市長候選人陳其邁不斷批評國民黨韓國瑜製造「假倒戈」議題，為了不被「假倒戈」做文章，韓國瑜臨時取消出席醫師節慶祝大會。當天台上主持人大喊「陳其邁凍蒜」，台下沒人回應並有男子嗆「想得美」。醫師朱家煌卻在臉書寫當天喊「韓國瑜凍蒜」靜悄悄，超尷尬。網友跑去留言洗版，並貼 「想得美」影片罵這樣都能移花接木。

11月4日高市醫師公會慶祝醫師節大會，國民黨韓國瑜原本也要到場，但疑似擔心又被操作「假倒戈」議題，臨時取消行程，韓說，每個團體有他自己的考量，歡迎我們，就會去，如覺得不方便，就不會打擾。民進黨陳其邁則表示，他每年都會來，假如說韓要來跟大家熟悉認識是好事，希望韓能夠多認識高雄，韓第一次要來而沒有來，替韓感到比較遺憾。

韓國瑜陣營擔憂不無道理，《新頭殼》立刻報導《「韓導」今日新作難產！韓國瑜陣營內部強力勸阻莫做「不速之客」》，並稱韓國瑜「不請自來」模式原本也要在「醫師節大會」上演，媒體先查證韓根本未受邀請後，韓陣營才緊急取消行程。

醫師朱家煌也在臉書寫道「今天高雄醫界在漢來飯店舉行醫師節大會，醫師公會的理監事們裝扮成牛仔跟酋長努力表演。正在等待最期待的抽獎時，國民黨不分區陳宜民跟黃昭順擠到台上高聲嘶喊光頭魚凍蒜凍蒜凍蒜，把醫師們一年一度的聚會當成造勢的場子。結果台下一片靜悄悄...比他們演講的時候更安靜。

好安靜...好安靜...好安靜啊...靜到好尷尬...

前幾天才在醫療界挺阿邁大會上大力支持阿邁的理事長只好趕快請他們回座以免真的找不到台階下。這算是中場餘興節目嗎？」

《自由時報》也立刻報導《醫師節大會喊「韓國瑜凍蒜」 醫師曝：台下安靜到超尷尬》，然而當天有段外流的錄影顯示，陳其邁出席該場合，台上自嗨大合唱《明天會更好》，但鏡頭轉到台下幾乎一片靜默，民眾自顧自的吃飯，冷漠以對。尤其是主持人拿起麥克風高喊「陳其邁凍蒜」全場更是鴉雀無聲，尷尬指數破表，最後台下1名男子突然高喊「想得美」，格外引發關注。

網友湧入《自由時報》該則報導底下以及朱家煌臉書留言，並狂貼「想得美」影片。朱家煌臉書底下網友說「睜眼說瞎話的醫師...以後誰還敢找你看病?沒病都被你說成絕症...」、「 請問你支持一通電話醫護到家的政策嗎?」、「醫生你這樣做，是不是在卡位2020民進黨不分區立委的位置？」、「長大了~才發現大人真噁心~假的講成真的~我看你的醫德也有問題~」、「 要按時吃藥好嘛？你們民進黨就只會抹黑選舉喔…虧你還是個醫生」。

(中時電子報)