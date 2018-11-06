111年大考入學新變革「不只考選擇題」

2018年11月06日 10:55 旺報 簡立欣

不只考選擇題！12年國教新課綱預定於108學年度實施，而111年將實施新的大學多元入學方案，大考中心6日舉行「111年大學入學考試命題精進方向研討會」，最重要命題新方向就是不會只有選擇題，會含素養導向、混合題型等議題。

教育部次長姚立德表示，民國111年大考命題是有史以來最大規模的考招連動，細緻到連答題卷、卡都要重新設計，「我不知道全世界有哪個國家的大學入學考，會像台灣這樣完全以素養導向為主；連美國SAT可能也只是落實在招生這一端，而不是考是這一端！」此次大考中心還特地邀請香港考試及評核局蘇國生秘書長分享香港中學文憑考試經驗。

大考入學中心主任劉孟奇表示，111學年度起入學考試的調整，學測是國文（含國寫）、英文、數學A、數學B、社會、自然；分科測驗有數甲、歷史、地理、公民與社會、物理、化學、生物；另外還有高中英語聽力測驗及術科測驗。

過去大考命題最常被詬病的就是只有選擇題，劉孟奇表示選擇題不是不好，但是有其侷限，因此111年大考最重要就是不會只有選擇題，會把結構化的非選題都羅列出來，因為可能會影響一線教師包括教學到平時考的形式，預計於108下半年到109上半年，公布111學測與分科測驗各科考試說明與參考試卷。

精進素養導向命題的重點方向包括：一，情境化：試題素材引用生活情境或學術探討情境；二，整合運用能力：考察學生是否能夠整合運用知識與技能以處理真實世界或學術探討的問題，如閱讀理解、邏輯推論、圖表判讀、證據應用等；三，跨領域與跨學科：考察學生是否能夠融會貫通，善用不同領域或學科所學來處理一個主題中的相關問題。

但最重要的是第四項，表達說明能力：引入混合題型，在題組上混合選擇題與非選擇題，使評量層次更完整，更強化對於學生統整、歸納、分析、說明、表達等更重要核心能力的評量，同時實施「卷卡合一」，可允許較為結構化的設問方式，使非選擇題的命題更為彈性。

劉孟奇表示第四項讓大考中心籌備一年，才敢推出，他以香港中學2017年文憑考試中文試卷答題簿、物理試卷答題簿，大陸2018年高考語文考試卷的混合題型為例，「我知道老師看到簡答題都會怕，但其實這樣可以讓老師更敢出題。」

(旺報 )