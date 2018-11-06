台北》挺陳其邁掀波 小野：十七天之後我就自由了！

圖為台北市長柯文哲（左）、柯文哲競選總幹事小野（右）。（資料照,陳信翰攝）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野在「我是挺其邁的」影片裡，公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。柯P昨受訪表示，他知道時嘆了一口氣，至於是否不贊成小野作為？柯則說「不是啦，每個人都自己的意識形態」。小野今天凌晨PO出「選舉會結束，人生還有更重要的事」一文，並寫下「十七天之後，我就自由了。我很期待最後的勝利」，耐人尋味。

小野表態挺陳其邁引發熱議，他昨天受訪時指出，影片是一群文化人一起做，想談的是高雄的電影電視等，錄完才想到自己有「柯文哲競選總幹事」身分。小野說當初做這件事情很簡單，二、三十年來關心台灣電影電視文化、文化創意產業和生態，有群朋友都關心這個，偶而選舉時會幫忙打選戰，「我是非常相信朋友的，這次為什麼會做，就是因為那群朋友找我就一起做，所以我一直覺得這件事出發點很簡單」。

小野今天凌晨則在臉書發文指出，他們這群朋友能夠從二、三十歲認識，交往三十多年，一起漸漸老去，是多幸福的事。他說他們經過一次次選舉，看到潮起潮落，那些人浮浮沉沉，台灣也走到很不容易達到的民主自由社會。「我們這些朋友們心中都很清楚，這些選舉都會過去的，我們還有許多更重要的事情要做」。他說他們也都相信，有一天當他們離去，如果不能夠留給下一代更好的世界，他們這個世代活得一點都不光榮。

「這件事，只是在非常混亂的局面中表達了一點自己的看法而已」。小野表示非常謝謝柯市長容忍，更感謝競選團隊年輕的夥伴們火速把他叫回辦公室，並要他面對記者的提問。他們要小野放輕鬆，並教他要如何面對記者。小野說他試了幾次，並告訴自己，因為現在的身份是總幹事，得好好的表現，因為大家都很拚。小野也在最後寫下「十七天之後，我就自由了。我很期待最後的勝利」。

(中時電子報)

文章來源：李遠臉書

特勤人員攜毒 府：支持國安局予… 台北》 小野「驚天」表態 蔡正元…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。