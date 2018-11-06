台北》挺陳其邁掀波 小野：十七天之後我就自由了！

2018年11月06日 10:42 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市長柯文哲競選總幹事小野在「我是挺其邁的」影片裡，公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁。柯P昨受訪表示，他知道時嘆了一口氣，至於是否不贊成小野作為？柯則說「不是啦，每個人都自己的意識形態」。小野今天凌晨PO出「選舉會結束，人生還有更重要的事」一文，並寫下「十七天之後，我就自由了。我很期待最後的勝利」，耐人尋味。

小野表態挺陳其邁引發熱議，他昨天受訪時指出，影片是一群文化人一起做，想談的是高雄的電影電視等，錄完才想到自己有「柯文哲競選總幹事」身分。小野說當初做這件事情很簡單，二、三十年來關心台灣電影電視文化、文化創意產業和生態，有群朋友都關心這個，偶而選舉時會幫忙打選戰，「我是非常相信朋友的，這次為什麼會做，就是因為那群朋友找我就一起做，所以我一直覺得這件事出發點很簡單」。

小野今天凌晨則在臉書發文指出，他們這群朋友能夠從二、三十歲認識，交往三十多年，一起漸漸老去，是多幸福的事。他說他們經過一次次選舉，看到潮起潮落，那些人浮浮沉沉，台灣也走到很不容易達到的民主自由社會。「我們這些朋友們心中都很清楚，這些選舉都會過去的，我們還有許多更重要的事情要做」。他說他們也都相信，有一天當他們離去，如果不能夠留給下一代更好的世界，他們這個世代活得一點都不光榮。

「這件事，只是在非常混亂的局面中表達了一點自己的看法而已」。小野表示非常謝謝柯市長容忍，更感謝競選團隊年輕的夥伴們火速把他叫回辦公室，並要他面對記者的提問。他們要小野放輕鬆，並教他要如何面對記者。小野說他試了幾次，並告訴自己，因為現在的身份是總幹事，得好好的表現，因為大家都很拚。小野也在最後寫下「十七天之後，我就自由了。我很期待最後的勝利」。

(中時電子報)