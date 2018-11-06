台北》 小野「驚天」表態 蔡正元：柯Ｐ煮熟的鴨子飛了

2018年11月06日 10:42 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

台北市長柯文哲的競選總幹事小野，表態力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，竟攪亂北市一池春水。對此，前國民黨立委蔡正元表示，柯文哲玩小野遊戲，最後可能把煮熟的鴨子弄飛了。

陳其邁YouTube頻道昨(5日)上傳一段「小野挺其邁！ 現身影片談高雄文化」影片，小野指出，現今為高雄轉捩點，需要實在做事的人，他並肯定陳其邁能力，相信陳可以延續前幾任市長所做的翻轉。對此，柯文哲競辦則回應，任何出於個人立場的行為，予以尊重。

不過，對於柯辦予以尊重的態度，蔡正元於臉書發文表示，柯文哲玩小野遊戲，最後可能把煮熟的鴨子弄飛了！小野真的沒那個行情，對陳其邁幫不了忙，但他跟陳其邁連線，會使柯文哲得不償失。這中間的道理，柯文哲的高智商，可能想不到。

批踢踢網友也表示，蔡正元在這次講的內容是值得參考的，蔡正元代表的就是不爽丁守中那派的本土藍的意見，這次北市的本土藍 幾乎都不太鳥丁守中，但本土藍更不能接受柯又往DPP靠過去，小野的事情確實還是受災了，不過這些本土藍也不會靠往丁守中過去就是了，柯文哲勢必要掉些選票 或是後面再補救的措施。

該網友寧願相信這次小野事件不是柯授意的，因為以他的智商應該沒那麼蠢，現在靠過去DPP，深綠那群人又不會投給你，淺綠的早就握在手中，也不用跟深藍示好，因為人家也不會把票投給你，又得注意自己掉淺綠票，在最後階段要想的是如何把支持者催出來投票！而不是像搞婦聯會跟小野事件來幫自己敗票，這次柯的競選團隊應該是史上最弱，專門敗票的，到柯陣營我看都是想利用柯居多！真心為柯好的，我看只有蔡璧如跟藍世聰吧！

網友也紛紛認同，「被先斬後奏，柯也只能嘆口氣很無奈，就看他之後會怎麼拉抬自己的聲勢吧」、「基本上現階段是正確的，不過現在選舉瞬息萬變，後面難講」、「小瑛執政以來可以看出一點就是文青文化人，沒啥屌用」、「蔡正元說得很中肯，就是小野這一種，自以為是害死人」、「小野最無恥的地方就是他記者會事不關己的態度」、「小野聲明完全不覺得自己做錯，當他主子真的很雖」。

(中時電子報)