三寶左轉害瑪莎拉蒂追撞！他下車偷笑 結果卻哭死了

2018年11月06日 10:48 中時電子報 莊楚雯

日前一台瑪莎拉蒂行經台中朝馬路和朝富二街口時，遇上一輛TOYOTA忽然左轉還沒打方向燈、跨越雙黃線，害瑪莎拉蒂閃避不及，衝撞對向轎車。車禍當下TOYOTA駕駛看到瑪莎拉蒂被撞爛還幸災樂禍、嘻皮笑臉，以為自己沒過失。但隨著行車紀錄器曝光後，未禮讓直行車的他肇責最大，恐怕再也笑不出來了。

一名網友在《爆料公社》PO出車禍畫面，表示從影片中可以看到，左轉的TOYOTA壓雙黃線轉彎、未打方向燈、未禮讓直行車，結果TOYOTA駕駛「下了車還嘻皮笑臉，以為跟自己無關」，所幸這場車禍中無人受傷，沒有波及無辜騎士或路人，但撞爛了9台汽機車。還說恐怕是未禮讓直行車的TOYOTA肇責最高！

此外，瑪莎拉蒂駕駛的哥哥還在底下留言，指出「恭喜第一台左轉T牌！交通法規，直線車擁有絕對優先路權，左轉車是肯定得背第一肇責了！」連同瑪莎因閃車撞上的第二台T牌車他都必須賠償，「他可能不懂他的責任會是最大，所以才笑的出來吧。」

對此，網友們留言，「估價單開出來，看小屁孩還笑不笑的出來」、「我覺得馬莎錯比較多耶，好像在競速」、「一個賭對方會減速，一個賭對方會讓直行」、「左轉必須過中線，賠死了」、「被撞的第二台車著的有夠雖小…」。

(中時電子報)

翻攝自《爆料公社》