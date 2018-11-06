銀光未來館青銀共創基地 打造長者Runway

2018年11月06日 10:55 中時 葉德正

新北市府6日啟用亞洲第一座青銀共創設計基地「銀光未來館O.Design」，結合新創業者、年輕人及高齡長輩，打造銀髮產業重要基地，今同時推出「高年級設計師」首波成果展，並由高年級設計師、新北技職體系學生、新銳服裝設計師走秀，展出的青銀共創時尚服飾，掀起現場一股銀色時尚風潮。

新北市長朱立倫6日揭幕儀式時指出，銀光未來館是新北市發展高齡創新系列政策之一，核心價值自信、貢獻、連結與共創，透過不同世代的共同參與，來強化世代間的交流，設計新一代銀齡產品與服務。

衛生局表示，此亞洲第一個跨年級合作共創的設計基地在板橋中山路一段166號，3層樓共占地303坪，是新板特區橋峰建設的公益回饋空間。

從1樓起依序是銀光展示廳、未來走廊及青銀共創實驗室，結合新創業者、年輕人及高齡長輩，讓高齡長輩提供建議，年輕人規劃未來的生活，再由新創業者集其大成，成為引領未來銀髮產業的重要基地。

衛生局說，本次新北「高年級設計師」專案，如同電影《高年級實習生》電影情節，透過人力銀行平台針對「銀色時尚」主題開出職缺條件，總共有42位高齡長輩應徵，經過層層關卡與面試，最後甄選出11位高年級設計師。

再結合退休後高年級長輩、大專院校與職校服裝設計科系學生、年輕世代服裝設計師，針對銀齡者社交、運動、志工、旅行、工作、居家六大生活場景設計。過程中，高齡者發揮人生歷練幫助設計研發；年輕設計師則翻轉對高齡的認知，如師徒般的學習，共創自信時尚的服裝成果，為大人打造「人生下半場的Runway」。

衛生局說，6日到14日銀光未來館舉辦「高年級設計師」成果展，展覽期間更舉辦「給____歲的自己明信片」活動，邀請參觀民眾共同設計與打造自己的老後生活，一起為翻轉高齡社會提供創意想法，共同參與社會設計行列。

(中時 )