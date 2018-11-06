拒絕超時工作！空服員陳情要民航局勿成長榮航空幫兇

長榮企業工會理事長廖以勤痛斥，長榮航空讓機組員超時工作。（圖/中時電子報臉書

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桃園市空服員職業工會今發動長榮企業工會、華航企業工會等相關團體，到民航局陳情，痛斥長榮航空讓機組員超時工作。（圖/中時電子報臉書）

不滿長榮航空機組員超時工作，桃園市空服員職業工會今到民航局陳情，痛斥長榮航空機組員超時工作，日前才遭罰55萬元，長榮航空竟不服，反施壓交通部民航局對機組員工時，另立專法，根本是掩耳盗鈴、得寸進尺，他們要求民航局不要向長榮航空妥協，幫長榮航空解套。民航局則表示，該局並未有制訂專法的計畫。

今天上午桃園市空服員職業工會發動華航企業工會等，聲援長榮航空企業工會，到民航局大門口陳情抗議。桃園市空服員職業工會副祕書長周聖凱表示，長榮航空機組人員過勞成常態，106年空服員超時工作60多次，107年截至目前已超過50多次，三年來也被勞檢裁罰5次在案，於日前才遭罰55萬元。

他說，長榮航空是超時工作累犯，空服員工會一再透過團體協約等方式，希望長榮航空能解決空服員超時工作及過勞問題，但長榮航空不思解決，跟工會協商時態度強硬，更反過來質疑勞基法給予航空業的彈性不足，要求主管機關民航局另外制定專法，讓違法變合法，根本掩耳盜鈴。

長榮航空企業工會理事長廖以勤表示，現行民航法規（AOR）可讓空服員執勤達14小時，長榮空服員目前也都簽訂勞基法84-1條款，可確保服勤歐美等越洋長程航線超過12小時沒有問題，只有服勤亞洲等區域航線，仍需遵守勞基法工時不得超過12小時的規範，現以東京、金邊、北京等航線皆安排當日來回班，工時很容易逾12小時，長榮航空不遵守勞基法，反而施壓交通部民航局，要求比照AOR的14小時或另立專法規避超時工作問題，讓違法變合法。

周聖凱說，民航局不應作資方幫兇，為長榮航空解套，若民航局妥協、同意長榮航空，另立專法，不只長榮航空機組員受害，華航等也會跟進。

民航局表示，民航局並未有制訂專法之計畫，並說，不論勞基法或AOR的規定，航空公司皆應遵守；至於現行勞動基準法與航空器飛航作業管理規則間，若干條文涉競合適用部份，該局仍會持續與勞動部研議，以臻完備。

(中時電子報)

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